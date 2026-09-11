Η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, καθώς είχε προηγηθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού με εμφανή τη συγκίνησή του και θέλησε να αφιερώσει μέρος της βραδιάς στον άνθρωπο με τον οποίο τον συνέδεε μια προσωπική και καλλιτεχνική σχέση.

Απευθυνόμενος στο κοινό, μίλησε για τη δυσκολία της στιγμής, αλλά και για τη δύναμη που του έδωσε η παρουσία των θεατών. Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, συνδύασε τη συγκίνηση με το χιούμορ, φέρνοντας στη σκέψη του τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης θα σχολίαζε την κατάσταση. «Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ… Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες; Αλλά νομίζω εάν με έκραζε για κάτι θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω», είπε ο Πάνος Μουζουράκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έκανε δημόσια ανάρτηση στα social media για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος εξήγησε πως ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να διαχειρίζεται μια απώλεια και πως η θλίψη δεν χρειάζεται πάντα να εκφράζεται δημόσια. «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πάνος Μουζουράκης μοιράστηκε επίσης αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμήθηκε την πρώτη γνωριμία τους στην Κρήτη και μίλησε με θαυμασμό για την ιδιαίτερη φωνή, την παρουσία και το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε στη μουσική. «Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, η απώλεια είναι δικιά μας», είπε αναφερόμενος στον φίλο και συνεργάτη του.