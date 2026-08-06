Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την επέτειο του γάμου τους φέρεται να αποφάσισαν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun», το ζευγάρι δεν σκοπεύει πλέον να γιορτάζει ως επέτειο την ημερομηνία του πρώτου του γάμου, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα συνδέεται για τους δυο τους με δυσάρεστες αναμνήσεις.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022, σε μια τριήμερη πολυτελή τελετή στην έπαυλη της οικογένειας Πελτζ στο Παλμ Μπιτς, παρουσία περίπου 500 καλεσμένων. Στον γάμο είχε παρευρεθεί και η οικογένεια Μπέκαμ, με την οποία οι σχέσεις του ζευγαριού έχουν έκτοτε επιδεινωθεί σημαντικά.

Πρόσωπο από το περιβάλλον τους υποστήριξε ότι ο πρώτος γάμος δεν αποτελεί μια περίσταση την οποία θυμούνται με χαρά, καθώς η Νίκολα φέρεται να είχε ξεσπάσει σε κλάματα. Για τον λόγο αυτό, δεν επιθυμούν να επιστρέφουν συναισθηματικά σε εκείνη την ημέρα.

Τον Αύγουστο του 2025, οι δυο τους ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους σε μια πολύ πιο ιδιωτική τελετή, έχοντας δίπλα τους συγγενείς της Νίκολα και στενούς φίλους. Τα μέλη της οικογένειας Μπέκαμ δεν είχαν προσκληθεί.

Η νέα επέτειος και οι αιχμές για τον πρώτο γάμο

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ φέρεται πλέον να θεωρούν τη δεύτερη τελετή ως τον επίσημο γάμο τους, καθώς τους χάρισε τις χαρούμενες αναμνήσεις που, όπως υποστηρίζουν, έλειπαν από την πρώτη φορά.

Ενδεικτικό είναι ότι τον περασμένο Απρίλιο κανένας από τους δύο δεν έκανε δημόσια αναφορά στην αρχική επέτειο. Αντίθετα, τίμησαν την ημερομηνία της ανανέωσης των όρκων τους με ξεχωριστές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπρούκλιν χαρακτήρισε τη σύζυγό του «απόλυτη πριγκίπισσά» του και έγραψε ότι είναι η καλύτερή του φίλη, υποσχόμενος πως θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της και θα την προστατεύει. Από την πλευρά της, η Νίκολα τον ευχαρίστησε επειδή κάνει τη ζωή της πιο όμορφη, χαρακτηρίζοντάς τον τον ιδανικό σύζυγο.

Σε δημόσια τοποθέτησή του στις αρχές του έτους, ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ είχε αναφερθεί αναλυτικά στις εντάσεις που, όπως ισχυρίστηκε, σημειώθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Μεταξύ άλλων, είχε υποστηρίξει ότι συγγενικά του πρόσωπα είπαν στη Νίκολα πως δεν αποτελεί μέρος της οικογένειας, ενώ κατηγόρησε τη μητέρα του ότι παρενέβη στον πρώτο χορό του ζευγαριού. Σύμφωνα με τον ίδιο, αντί να χορέψει με τη σύζυγό του όπως είχε προγραμματιστεί, βρέθηκε στη σκηνή με τη Βικτόρια Μπέκαμ, γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί έντονη αμηχανία και ταπείνωση.

Ο Μπρούκλιν είχε εξηγήσει ότι η ανανέωση των όρκων πραγματοποιήθηκε ακριβώς για να δημιουργήσουν εκείνος και η Νίκολα νέες αναμνήσεις, γεμάτες χαρά και ευτυχία, αφήνοντας πίσω την ένταση που συνδέουν με την πρώτη τελετή.

Η απόσταση από την οικογένειά του φαίνεται να παραμένει μεγάλη. Πρόσφατα, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα βρέθηκαν στη Νότια Γαλλία, φιλοξενούμενοι στη θαλαμηγό του Έλτον Τζον και του συζύγου του, Ντέιβιντ Φέρνις. Την ίδια περίοδο, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ παραθέριζαν επίσης στη Γαλλική Ριβιέρα, χωρίς όμως να υπάρξει συνάντηση ανάμεσά τους.