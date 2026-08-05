Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ γιόρτασαν μια ιδιαίτερη επέτειο. Την Τρίτη 4 Αυγούστου, το ζευγάρι φαίνεται πως συμπλήρωσε έναν χρόνο από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων του και αντάλλαξε δημόσια τρυφερά μηνύματα μέσω Instagram.

Ο 27χρονος Μπρούκλιν έγραψε στη σύζυγό του: «Χρόνια μας πολλά, Νίκολα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πολύ σε αγαπώ. Είσαι η καλύτερή μου φίλη και σε αγαπώ περισσότερο κι από την ίδια τη ζωή. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Είσαι η απόλυτη πριγκίπισσά μου και σου υπόσχομαι ότι θα σε προστατεύω πάντα».

Από την πλευρά της, η 31χρονη Νίκολα Πέλτζ τον αποκάλεσε «αγάπη μου» και του ευχήθηκε για την επέτειό τους. «Κάνεις τη ζωή τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ που είσαι ο πιο υπέροχος σύζυγος που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ», έγραψε η ηθοποιός.

Τις ευχές τους έστειλαν και πρόσωπα από το στενό τους περιβάλλον. Ο DJ Fat Tony, ο οποίος είχε αναλάβει τη μουσική στον γάμο τους, σχολίασε με κόκκινες καρδιές, ενώ ο Ντέιβιντ Φέρνις, ένας από τους νονούς του Μπρούκλιν μαζί με τον σύζυγό του, Έλτον Τζον, έγραψε: «Χρόνια πολλά για την επέτειό σας!».

Το ζευγάρι είχε ανανεώσει τους όρκους του στις 2 Αυγούστου του προηγούμενου έτους, θέλοντας να τιμήσει την αγάπη και τη δέσμευση που έχει δημιουργήσει μέσα στα χρόνια. Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα παντρεύτηκαν στις 9 Απριλίου 2022, σε μια λαμπερή τελετή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, παρουσία πολλών διάσημων καλεσμένων.