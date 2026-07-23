Η Κατερίνα Βρανά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως η ίδια έκανε γνωστό με δημοσίευσή της στην προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Η ίδια θέλησε να καθησυχάσει αμέσως όσους την παρακολουθούν, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για έναν τυπικό έλεγχο από τους γιατρούς για την πρόληψη τυχόν επιπλοκών.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η stand-up κωμικός έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)».

Η εικόνα με τον ορό και το μήνυμα για την υγεία της

Όπως εξήγησε η Κατερίνα Βρανά, κατά διαστήματα προκύπτουν μικρές επιπλοκές που καθιστούν αναγκαία τη σύντομη παραμονή της σε νοσοκομειακό ίδρυμα, ώστε οι θεράποντες ιατροί να αποκλείσουν κάθε σοβαρό ενδεχόμενο.

Στο σχετικό βίντεο που ανάρτησε, η ίδια εμφανίζεται με ορό στο χέρι, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Που και που συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό», ανέφερε στο μήνυμά της.