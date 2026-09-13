Νέες πτυχές γύρω από τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έρχονται διαρκώς στη δημοσιότητα.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και στο είδος των θεραπειών που φέρεται να παρέχονταν, στον εξοπλισμό που είχε εγκατασταθεί στον χώρο, στα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν και στις ενέργειες όσων βρίσκονταν εκεί τις κρίσιμες ώρες.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε μεταβεί στο ιατρείο για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, ο ακριβής χρόνος έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, η στιγμή κατά την οποία παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας και όσα μεσολάβησαν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ αποτελούν αντικείμενο της ποινικής και ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Το σχέδιο για θεραπείες σε πολυτελή ξενοδοχεία

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει ρεπορτάζ του Star, σύμφωνα με το οποίο το ζευγάρι των γιατρών είχε επιδιώξει συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες σε δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

Το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε τη μεταφορά μηχανημάτων από το ιατρείο του Κολωνακίου στα νησιά, ώστε οι αποκαλούμενες «εξειδικευμένες» θεραπείες να παρέχονται σε οικονομικά εύρωστους πελάτες ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Υπεύθυνος ξενοδοχειακής μονάδας στην Αντίπαρο επιβεβαίωσε στο Star ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με τους δύο γιατρούς για το ενδεχόμενο συνεργασίας, η οποία όμως δεν προχώρησε. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ανάλογες επαφές είχαν γίνει και με άλλες πολυτελείς μονάδες στις Κυκλάδες, με στόχο οι υπηρεσίες και τα μηχανήματα να ακολουθούν το πελατολόγιο του ιατρείου στους θερινούς προορισμούς.

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών. Το Star είχε μεταδώσει επίσης ότι το ιατρείο προωθούσε μέσω διαδικτύου προγράμματα ολιστικής θεραπείας και ευεξίας, απευθυνόμενο και σε πελάτες από το εξωτερικό, με υπηρεσίες που περιλάμβαναν διαμονή σε ξενοδοχεία, μεταφορά από το αεροδρόμιο και ειδικά διαμορφωμένα πακέτα.

Τι κατέγραψε η έκθεση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα ευρήματα της αυτοψίας που πραγματοποίησε η αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σύμφωνα με την έκθεση, στα εξεταστήρια της γιατρού εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι τοποθετήθηκαν το 2021 και το 2026.

Η επιτροπή επισήμανε, ωστόσο, ότι από φωτογραφικό υλικό προηγούμενου ελέγχου προκύπτει πως τα μηχανήματα δεν βρίσκονταν εγκατεστημένα στον χώρο το 2025. Σε ντουλάπα του δωματίου όπου βρέθηκε το παλαιότερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκε και φυγόκεντρος, παρότι, σύμφωνα με την έκθεση, είχε δηλωθεί ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είχε απομακρυνθεί μετά τις συστάσεις προηγούμενης αυτοψίας.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το θεσμικό πλαίσιο, δηλώνοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο. Όπως ανέφερε, «χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση, πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο», προσθέτοντας ότι τα σχετικά μηχανήματα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.

Ο χαλασμένος απινιδωτής και όσα φέρεται να είδε το ΕΚΑΒ

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτήρισε τον χώρο «ψευτοκλινική» και άσκησε σφοδρή κριτική στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως υποστήριξε, χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς τις αναγκαίες υποδομές, την προβλεπόμενη πιστοποίηση και τον κατάλληλο εξοπλισμό δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ο κ. Γιαννάκος μετέφερε πληροφορίες για την εικόνα που, κατά τον ίδιο, αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο, περίπου τέσσερα λεπτά μετά την κλήση. Ισχυρίστηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και σφυγμό, ενώ παρουσίαζε καρδιακή ασυστολία και μυδρίαση. Ανέφερε ακόμη ότι στα πόδια του τραγουδιστή βρισκόταν ένας απινιδωτής που δεν λειτουργούσε και ότι οι διασώστες χρησιμοποίησαν τον δικό τους εξοπλισμό, χωρίς να καταστεί δυνατή η απινίδωση λόγω απουσίας καρδιακού ρυθμού.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε επίσης ότι στο αριστερό χέρι του τραγουδιστή υπήρχαν γάζα και βαμβάκι. Ερμηνεύοντας αυτό το εύρημα, ισχυρίστηκε ότι είχε αφαιρεθεί φλεβοκαθετήρας πριν από την άφιξη των διασωστών. Πρόκειται, πάντως, για προσωπική εκτίμηση του κ. Γιαννάκου, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις ανακριτικές και ιατροδικαστικές Αρχές μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς, ο κ. Γιαννάκος έκανε λόγο για «κομπογιαννίτες», ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι γιατροί δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποδίδονται αποκλειστικά στον ίδιο και δεν συνιστούν δικαστική κρίση.

Τα διαγραμμένα αρχεία και η φωτογραφία που ανακτήθηκε

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχουν πλέον τα ψηφιακά ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε προσπάθεια διαγραφής δεδομένων, τα οποία κατάφεραν να ανακτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η ίδια απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, χαρακτηρίζοντάς τα, όμως, σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης.

Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται φέρεται να βρίσκεται μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία είχε διαγραφεί και ανακτήθηκε ηλεκτρονικά. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι στην εικόνα ο τραγουδιστής εμφανίζεται συνδεδεμένος με δύο φλεβοκαθετήρες, στοιχείο που, κατά την εκτίμησή του, δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Αναφέρθηκε επίσης σε διαγραμμένο πελατολόγιο, αρχεία και φάκελο με το ιστορικό των επισκέψεων του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «όλα τα στοιχεία είναι εναντίον τους», εκτιμώντας πως ο βασικός κορμός της αστυνομικής έρευνας είναι επιβαρυντικός για τους δύο γιατρούς. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αποτελεί δημόσια τοποθέτηση του κ. Μπαλάσκα και όχι συμπέρασμα της Δικαιοσύνης. Η αξιολόγηση των ανακτημένων δεδομένων, των καταθέσεων, των ιατρικών ευρημάτων και του υλικού από τον χώρο ανήκει στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές.

Οι αντιφάσεις και τα κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα

Οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι διαφορετικές εκδοχές για την ώρα άφιξής του, τη διάρκεια της θεραπείας, την κατάσταση της υγείας του, τη χρήση ή μη του απινιδωτή και τις ενέργειες που έγιναν όταν έχασε τις αισθήσεις του.

Παράλληλα εξετάζονται ο καθαρισμός του μηχανήματος και του χώρου μετά το περιστατικό, η αφαίρεση των φλεβοκαθετήρων, τα δεδομένα που φέρεται να διαγράφηκαν και οι λόγοι για τους οποίους οι γιατροί δεν ακολούθησαν τον ασθενή στο νοσοκομείο. Οι Αρχές ερευνούν εάν οι ενέργειες αυτές αποτελούσαν συνήθεις διαδικασίες ή εάν επηρέασαν τη διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Το ποινικό και πειθαρχικό σκέλος

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη προτίθεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας, ενώ η τελική ποινική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της προανάκρισης, τις πραγματογνωμοσύνες και τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου, ενώ εξετάζονται διοικητικές κυρώσεις και η ενδεχόμενη κίνηση διαδικασίας για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των εμπλεκομένων. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις και τις εξηγήσεις τους.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και τα βασικά ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί: τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πότε άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση του τραγουδιστή, εάν υπήρξε έγκαιρη και ενδεδειγμένη αντίδραση και κατά πόσο η ζωή του θα μπορούσε να είχε σωθεί. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η πλήρης ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, η ιατροδικαστική διερεύνηση και η αντιπαραβολή των καταθέσεων με τα αντικειμενικά ευρήματα.