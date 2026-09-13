Η αποκάλυψη ότι η επίθεση με drones στον κρίσιμο σαουδαραβικό αγωγό Ανατολής-Δύσης εκτοξεύτηκε από το έδαφος του Ιράκ έχει ανοίξει ένα νέο και εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία ότι τα drones προήλθαν από το γειτονικό Ιράκ, ο πρωθυπουργός Αλί αλ Ζαΐντι επιχείρησε να δείξει ότι η Βαγδάτη είναι αποφασισμένη να αντιδράσει. Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε «επείγουσα έρευνα» για την επίθεση και απέπεμψε τον στρατιωτικό διοικητή της επαρχίας Μισάν, από όπου φέρεται να ξεκίνησαν τα drones.

«Το Ιράκ επαναβεβαιώνει ότι το έδαφος και ο εναέριος χώρος του δεν θα αποτελέσουν ορμητήριο για επιθετικές ενέργειες εναντίον οποιασδήποτε χώρας», ανέφερε η ιρακινή κυβέρνηση.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, είναι αν ο Ζαΐντι μπορεί πράγματι να επιβάλει τον έλεγχο της Βαγδάτης πάνω σε ένοπλες οργανώσεις που επί χρόνια δρουν με ισχυρή υποστήριξη από την Τεχεράνη.

Το βαθύ αποτύπωμα του Ιράν στο Ιράκ

Αναλυτές θεωρούν σχεδόν αδύνατο να περιοριστεί άμεσα η ιρανική επιρροή στο Ιράκ.

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, η Τεχεράνη έχει οικοδομήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο πολιτικών και στρατιωτικών συμμάχων στη χώρα, με αρκετές σιιτικές πολιτοφυλακές να έχουν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Η ιδέα ότι εν μέσω πολέμου με τις ΗΠΑ μπορεί ξαφνικά να περιοριστεί η ιρανική επιρροή στο Ιράκ είναι μη ρεαλιστική», σχολίασε ο ειδικός για το Ιράκ Τόμπι Ντοτζ.

Το πρόβλημα για τη Βαγδάτη είναι ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις δεν λειτουργούν απλώς ως παρακρατικές δομές, αλλά έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο το πολιτικό και θεσμικό σύστημα της χώρας.

Από το Ιράκ προς Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ

Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις έχουν αυξήσει αισθητά τη δραστηριότητά τους μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Επιθέσεις από ιρακινό έδαφος έχουν στοχεύσει τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, ενώ τον Μάιο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι drone που προκάλεσε φωτιά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού Barakah είχε επίσης απογειωθεί από το Ιράκ.

Τον Ιούλιο, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα εναντίον πολιτοφυλακών στο Ιράκ, ως απάντηση σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και σαουδαραβικών ενεργειακών υποδομών.

Η Σαουδική Αραβία πιέζεται από δύο μέτωπα

Το Ριάντ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με απειλές τόσο από τον βορρά όσο και από τον νότο.

Από το Ιράκ, φιλοϊρανικές ομάδες εκτοξεύουν drones, ενώ από την Υεμένη οι Χούθι συνεχίζουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Οι Χούθι έχουν επίσης ενισχύσει τον έλεγχό τους γύρω από το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ιρακινές πολιτοφυλακές και Χούθι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, όπλα και εμπειρία μάχης.

Η δύσκολη θέση του Αλί αλ Ζαΐντι

Ο Αλί αλ Ζαΐντι ανέλαβε την πρωθυπουργία μόλις τον Μάιο ως συμβιβαστική λύση σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα.

Έχει υποσχεθεί να αφοπλίσει τις πολιτοφυλακές και παράλληλα επιχείρησε να ενισχύσει τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει «νέο πρωταθλητή» και «μεγάλο φίλο της Αμερικής».

Όμως λίγο αργότερα ο Ζαΐντι βρέθηκε στην Τεχεράνη, όπου υπέγραψε συμφωνίες για ενίσχυση των σχέσεων με το Ιράν.

Η διπλή αυτή προσέγγιση αποτυπώνει το μόνιμο δίλημμα της Βαγδάτης: να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η προθεσμία για τον αφοπλισμό

Ο Ζαΐντι έχει θέσει προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα για να τεθούν όλα τα όπλα υπό τον έλεγχο του κράτους.

Η προθεσμία αυτή συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα.

Ορισμένες οργανώσεις, όπως η Badr Organisation και η Asa’ib Ahl al-Haq, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να παραδώσουν μέρος του οπλισμού τους.

Άλλες, όμως, όπως η Kata’ib Hizbollah, αντιστέκονται σθεναρά σε οποιαδήποτε προσπάθεια αφοπλισμού.

«Το Ιράκ είναι το πεδίο όπου το Ιράν έχει το πλεονέκτημα»

Η ιρανική επιρροή στο Ιράκ δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των τελευταίων ετών.

Μετά την αμερικανική εισβολή του 2003 και την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν, η Τεχεράνη ενίσχυσε βαθιά τις πολιτικές, στρατιωτικές και θρησκευτικές της σχέσεις με τη σιιτική πλειοψηφία της χώρας.

Οι πολιτοφυλακές απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ κατά τον πόλεμο κατά του ISIS, όταν ενσωματώθηκαν σε επίσημες δομές ασφαλείας.

Σήμερα, αρκετές από αυτές διαθέτουν δικά τους κόμματα, ισχυρή παρουσία στο κοινοβούλιο και επιρροή στην κρατική μηχανή.

Αυτό καθιστά την υπόσχεση του Ζαΐντι να περιορίσει τις ένοπλες οργανώσεις εξαιρετικά δύσκολη.

Η επίθεση στον σαουδαραβικό αγωγό ως τεστ για τη Βαγδάτη

Η επίθεση στον αγωγό Ανατολής-Δύσης δεν είναι απλώς ακόμη ένα επεισόδιο στην περιφερειακή σύγκρουση.

Αποτελεί σοβαρό τεστ για την ίδια την ικανότητα του ιρακινού κράτους να ελέγξει το έδαφός του και τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν σε αυτό.

Η Σαουδική Αραβία έχει μέχρι στιγμής επιλέξει να μην απαντήσει στρατιωτικά και δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες της ιρακινής κυβέρνησης.

Το αν αυτή η αυτοσυγκράτηση θα συνεχιστεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν η Βαγδάτη μπορέσει να αποδείξει ότι έχει πραγματικά τον έλεγχο.

