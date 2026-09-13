Η Αλάσκα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ενεργειακών φιλοδοξιών των ΗΠΑ, καθώς δύο αμερικανικές εταιρείες επιχειρούν να προωθήσουν μεγάλα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να μετατρέψουν την πολιτεία σε σημαντικό εξαγωγικό κόμβο LNG προς την Ασία.

Η Glenfarne Group και η Polar LNG, εταιρεία που υποστηρίζεται από τον επενδυτή Γκέντρι Μπιτς, ο οποίος έχει σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση που συνολικά θα μπορούσε να φτάσει τα 80 δισ. δολάρια.

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα τεράστια ανεκμετάλλευτα αποθέματα φυσικού αερίου της Αλάσκας και να δημιουργηθεί μια νέα πηγή προμήθειας για αγορές όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν και οι διαταραχές στις ροές LNG από τη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον για αμερικανικές εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Το πλεονέκτημα της απόστασης από την Ασία

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ των έργων στην Αλάσκα είναι η γεωγραφική της θέση.

Οι θαλάσσιες διαδρομές προς τις μεγάλες ασιατικές αγορές είναι σημαντικά μικρότερες σε σχέση με εκείνες από τον Κόλπο του Μεξικού, με το ταξίδι προς Ιαπωνία και Νότια Κορέα να διαρκεί λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα.

Αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια στην Ασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν τα έργα μπορούν να ξεπεράσουν το πολύ υψηλό κόστος, τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες και τα ρυθμιστικά εμπόδια.

Το σχέδιο των 54,5 δισ. δολαρίων

Το πιο ώριμο από τα δύο projects είναι το Alaska LNG της Glenfarne Group, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 54,5 δισ. δολαρίων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μήκους 739 μιλίων, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του North Slope προς το Νικίσκι, στη νότια κεντρική Αλάσκα, όπου θα βρίσκεται η μονάδα υγροποίησης.

Μόνο ο αγωγός εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 17 δισ. δολάρια.

Το έργο είχε αρχικά τη στήριξη μεγάλων ενεργειακών ομίλων όπως οι ExxonMobil, BP και ConocoPhillips, όμως οι εταιρείες αποχώρησαν λόγω του υψηλού κόστους και των οικονομικών ρίσκων.

Η Glenfarne ανέλαβε το project το 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να προωθεί ενεργά την Αλάσκα ως νέο ενεργειακό κόμβο για τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Ειρηνικό.

Καθυστέρηση λόγω φορολογικών κινήτρων

Η υλοποίηση, πάντως, έχει ήδη συναντήσει σοβαρές δυσκολίες.

Τον περασμένο μήνα, το κοινοβούλιο της Αλάσκας δεν ενέκρινε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ζητούσε η Glenfarne, γεγονός που καθυστέρησε την πρώτη φάση του έργου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπρένταν Ντιβάλ, παραδέχθηκε ότι η πρώτη φάση έχει πλέον καθυστερήσει.

Η εταιρεία χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσει δεσμευτικές συμφωνίες για επιπλέον 3 εκατ. τόνους LNG ετησίως, προτού μπορέσει να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση.

Η σχεδιαζόμενη μονάδα θα έχει συνολική δυναμικότητα περίπου 20 εκατ. τόνων LNG τον χρόνο.

Ο Τραμπ πιέζει Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προωθήσει προσωπικά το Alaska LNG σε ηγέτες της Ασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες χώρες ενδιαφέρονται για ενεργειακές επενδύσεις στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, όμως, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη.

Μόνο η νοτιοκορεατική Posco Group έχει πραγματοποιήσει επενδυτική συμμετοχή στο έργο.

Παράλληλα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα δεν έχουν ακόμη διαθέσει κεφάλαια από τα μεγάλα στρατηγικά επενδυτικά πακέτα που είχαν συμφωνήσει με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών.

Το δεύτερο project των 25 δισ. δολαρίων

Το σχέδιο της Polar LNG βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο και έχει προϋπολογισμό περίπου 25 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία θέλει να αγοράζει φυσικό αέριο που σήμερα παραμένει εγκλωβισμένο στα πετρελαϊκά κοιτάσματα του North Slope και να το μεταφέρει σε εγκατάσταση υγροποίησης στο Γουέινραϊτ, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη της Αρκτικής.

Από εκεί, το LNG θα φορτώνεται σε πλοία και θα μεταφέρεται στις ασιατικές αγορές.

Ο επικεφαλής της Polar LNG, Τζόελ Ριντλ, υποστηρίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει το «ασφάλιστρο κινδύνου» για το LNG που προέρχεται από την περιοχή, στρέφοντας μέρος της ζήτησης προς τις ΗΠΑ.

Το ρωσικό «αγκάθι»

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο του σχεδίου της Polar LNG είναι η πρόθεση να χρησιμοποιήσει τεχνολογία και εξοπλισμό της ρωσικής Novatek.

Η Novatek βρίσκεται πίσω από τα έργα Arctic LNG 2 και Yamal LNG και διαθέτει τεχνογνωσία για κατασκευές σε ακραίες αρκτικές συνθήκες.

Η Polar LNG εκτιμά ότι η χρήση υφιστάμενης ρωσικής τεχνολογίας θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος και τον χρόνο κατασκευής.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά εμπόδια λόγω των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Για να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, η Polar LNG θα πρέπει να λάβει άδεια από την αμερικανική κυβέρνηση.

Συζητήσεις ΗΠΑ-Ρωσίας για τη Novatek

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΗΠΑ και Ρωσία έχουν συζητήσει ενδεχόμενη συμφωνία βάσει της οποίας η Novatek θα μπορούσε να προσφέρει τεχνογνωσία με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων που αφορούν το Arctic LNG 2.

Ο Γκέντρι Μπιτς παραδέχθηκε ότι έχει συναντηθεί αρκετές φορές με στελέχη της Novatek μέσα στη χρονιά, μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Τουρκία.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Novatek, Λεονίντ Μίχελσον.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα η Κίνα να αγοράζει ρωσικό LNG σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Το μεγάλο πρόβλημα της Αλάσκας

Η ανάπτυξη LNG στην Αλάσκα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η κατασκευαστική περίοδος στην Αρκτική διαρκεί μόλις τρεις έως τέσσερις μήνες τον χρόνο λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, το κόστος υποδομών είναι τεράστιο, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτικοί αντιτίθενται σε νέες επενδύσεις ορυκτών καυσίμων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή.

Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι υπάρχει σημαντικός πολιτικός κίνδυνος.

Αν τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ το 2029, μια μελλοντική κυβέρνηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ανακαλέσει άδειες ή να περιορίσει δραστικά την ανάπτυξή τους.

Το προηγούμενο της ακύρωσης της άδειας για τον αγωγό Keystone XL από τον Τζο Μπάιντεν το 2021 παραμένει ένα ισχυρό παράδειγμα για το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ.

Το στοίχημα, επομένως, για Glenfarne και Polar LNG είναι διπλό: να βρουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση και να προλάβουν να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε πραγματικά έργα πριν κλείσει το πολιτικό παράθυρο που έχει ανοίξει η κυβέρνηση Τραμπ.

