Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που βρέθηκε νεκρός σε ιατρείο στο Κολωνάκι, ζητούν οι Αρχές. Τα ερωτήματα είναι πολλά ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε σήμερα το απόγευμα να ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία της σορούς του καλλιτέχνη στη Νίκαια και αύριο να οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία.

Πέντε είναι τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη επεσήμανε την Κυριακή 13/9 στο ΕΡΤnews ο Γιώργος Καλλιακμάνης, εστιάζοντας στη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου, στη χρήση του μηχανήματος, στους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο των αναφορών του Επίτιμου Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής βρέθηκε κυρίως το χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του μηχανήματος έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, καθώς, όπως ανέφερε, από τα στοιχεία των ωρών προκύπτουν ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, το μηχάνημα φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14, ενώ η καταγραφή της λειτουργίας του ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:57. Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ έγινε αργότερα, γεγονός που αφήνει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προς διερεύνηση.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης υποστήριξε πως το πρώτο ζήτημα αφορά το κατά πόσο υπήρχε δικαίωμα να βρίσκονται και να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον χώρο, καθώς και αν οι εμπλεκόμενοι διέθεταν τις απαιτούμενες ειδικότητες για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Ως δεύτερο ζήτημα έθεσε τους χειρισμούς που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, από τις ώρες που προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία δημιουργούνται ερωτήματα για το αν επιχειρήθηκε να δοθεί η εικόνα ότι γίνονταν προσπάθειες επαναφοράς του στη ζωή, ενώ παράλληλα καθυστερούσε η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρξε παραπλάνηση πολιτών σχετικά με τις θεραπείες που παρέχονταν στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς, όπως ανέφερε, παρουσιάζονταν ως διαδικασίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση ή στην αντιγήρανση.

Τρίτο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενημέρωση του νοσοκομείου. Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο θα έπρεπε να μεταβούν μαζί με τον ασθενή στο νοσοκομείο και να ενημερώσουν με ακρίβεια τους γιατρούς για το τι είχε προηγηθεί, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασής του και της ιατρικής πράξης που είχε προηγηθεί.

Το τέταρτο ζήτημα το οποίο έθεσε αφορά τη δεοντολογία και την ευθύνη όσων παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, ενώ ως πέμπτο και σημαντικότερο ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο και συστηματικούς ελέγχους.

«Λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα»

«Όλα αυτά τα ιατρεία, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα ποιος ελέγχει αν ένας χώρος διαθέτει νόμιμα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αν αυτά χρησιμοποιούνται από τις προβλεπόμενες ειδικότητες και αν οι υπηρεσίες που διαφημίζονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, ο πολίτης που επισκέπτεται έναν χώρο ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμο ιατρείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποια μηχανήματα επιτρέπεται να υπάρχουν σε αυτόν, ποιος έχει δικαίωμα να τα χειρίζεται ή ποια προσόντα διαθέτει κάθε επαγγελματίας.

«Δεν μπορεί ούτε να κάτσει να κάνει έρευνα για τα πτυχία του γιατρού, ούτε αν το μηχάνημα που έχει μέσα και κάνει αυτή τη διαδικασία είναι νόμιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναλάβουν οι αρμόδιοι φορείς τον έλεγχο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακολουθία των γεγονότων της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, ο Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στον χώρο στις 13:55, ενώ στις 14:14 καταγράφεται η έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος. Στις 14:45, σύμφωνα με την περιγραφή του, καταγράφηκε φωτογραφία που φέρεται να στάλθηκε στον γιατρό, ενώ ο τραγουδιστής φέρεται να μην είχε πλέον τις αισθήσεις του.

Η λειτουργία του μηχανήματος σταμάτησε περίπου στις 14:57, ενώ το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε αρκετά αργότερα. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν ότι η καταγραφή της λειτουργίας άρχισε στις 14:14 και διήρκεσε περίπου 42 λεπτά, ενώ η ακριβής ώρα άφιξης του Μαζωνάκη αποτελεί επίσης αντικείμενο έρευνας, καθώς έχουν καταγραφεί διαφορετικές αναφορές.

Γιατί μεσολάβησε τόσος χρόνος μέχρι να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ

Το βασικό ερώτημα, όπως το έθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, είναι τι συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα και γιατί μεσολάβησε τόσος χρόνος μέχρι να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ποινική διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της κατηγορίας θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της έρευνας και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν. Στην παρούσα φάση, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, θα μπορούσε να εξεταστεί διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που θα κριθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το συνολικό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στην υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρείου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται χώροι που παρέχουν ιατρικές ή συναφείς υπηρεσίες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν και τα προσόντα όσων πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε τη δημιουργία σαφούς θεσμικού πλαισίου και ουσιαστικούς ελέγχους, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Το απόγευμα στη Νίκαια η λαϊκή αγρυπνία – Αύριο η κηδεία

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αποφάσισε να τεθεί η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή σε «λαϊκή αγρυπνία» στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στη Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στις 19:30 και έως το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να του αποτίσουν το ύστατο χαίρε φίλοι, συγγενείς, αλλά και πλήθος θαυμαστών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρυπνία» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».