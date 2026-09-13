Μία συγκινητική ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έκανε γνωστός στιχουργός Γιώργος Παυριανός ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με το κοινό μία ανέκδοτη δημιουργία που είχε γράψει για τον καλλιτέχνη.

Ο στιχουργός δημοσίευσε τους στίχους ενός τραγουδιού που προοριζόταν να ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς όμως να προλάβει να το ηχογραφήσει.

Οι στίχοι του τραγουδιού

«ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ

Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ΄την φωτιά επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!”

Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησα

σα να ΄τανε λουλούδια

κι όλους αυτούς που αγάπησα

τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω

“Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!».