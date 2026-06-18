Στις ρίζες της οικογένειάς της επέστρεψε η Flora Vesterberg, επιλέγοντας να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο babymoon στην Ελλάδα λίγο πριν από τον ερχομό του πρώτου της παιδιού. Η Βρετανίδα ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων, η οποία είναι δισέγγονη του Βασιλιά Γεωργίου Ε’ και της Βασίλισσας Μαίρης, συνδέεται άμεσα με την ελληνική ιστορία.

Η προγιαγιά της ήταν η πριγκίπισσα Μαρίνα, Δούκισσα του Κεντ, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ως πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας και της Δανίας (κόρη του Πρίγκιπα Νικολάου της Ελλάδας και εγγονή του Βασιλιά Γεωργίου Α’), πριν ενταχθεί στη βρετανική βασιλική οικογένεια μέσω του γάμου της με τον πρίγκιπα Γεώργιο.

Μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς, η Flora Vesterberg περιέγραψε τα πρώτα στάδια της διαδρομής τους:

«Το ταξίδι μας στην Ελλάδα ξεκίνησε από την Αθήνα, πριν συνεχίσουμε για την Κέα στις Κυκλάδες. Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός του τοπίου ήταν εντυπωσιακά, ενώ απολαύσαμε ήρεμα πρωινά δίπλα στην πισίνα και το σπα, ανάμεσα σε λεβάντες.»

Η κλειστή ξενάγηση στον Ιερό Βράχο

Λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας στον χώρο του πολιτισμού, η Flora Vesterberg εστίασε το ενδιαφέρον της στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της πρωτεύουσας, εξασφαλίζοντας μια ξεχωριστή περιήγηση.

Αναφερόμενη στις στιγμές της στην Αθήνα, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Η πιο ξεχωριστή εμπειρία του ταξιδιού μας ήταν μια ιδιωτική ξενάγηση στην Ακρόπολη της Αθήνας από συνάδελφο ιστορικό τέχνης. Πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ, όταν το φως ήταν πιο απαλό και ο χώρος πιο ήσυχος, κάτι που μας επέτρεψε να εξερευνήσουμε το μνημείο με μεγαλύτερη άνεση.»

Η καθημερινότητα μακριά από τα βασιλικά καθήκοντα

Η 32χρονη Flora Vesterberg, κόρη της Julia Ogilvy και του James Ogilvy (γιου της Πριγκίπισσας Αλεξάνδρας του Κεντ), αποτελεί ένα από τα πιο χαμηλών τόνων μέλη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.

Δημοσίευμα της εποχής για την πριγκίπισσα Μαρίνα (προγιαγιά της Flora Vesterberg) και τον πρίγκιπα Γεώργιο

John Frost Newspapers/Mary Evans / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Παρότι βρίσκεται στη γραμμή διαδοχής του θρόνου, δεν φέρει επίσημο τίτλο ούτε εκτελεί βασιλικά καθήκοντα πλήρους απασχόλησης, επιλέγοντας να εργάζεται ως σύμβουλος τέχνης και αρθρογράφος σε διεθνή έντυπα.

Το 2020 παντρεύτηκε τον Σουηδό Timothy Vesterberg, πρώην επαγγελματία χρηματιστή και αθλητή, σε μια αυστηρά κλειστή τελετή στο Chapel Royal του St James’s Palace λόγω των περιορισμών της πανδημίας, ενώ το 2021 ακολούθησε η επίσημη θρησκευτική τελετή με την παρουσία των μελών της βασιλικής οικογένειας. Η ίδια συνεχίζει να εμφανίζεται σε μεγάλα θεσμικά γεγονότα του στέμματος, διατηρώντας μια διακριτική δημόσια παρουσία.