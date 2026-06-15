Νέα δικαστική κίνηση πραγματοποιεί η Μίνα Αρναούτη, η οποία αποφάσισε να καταθέσει αίτηση αναίρεσης της απόφασης που αφορά την αποζημίωση που της επιδικάστηκε για το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης.

Μιλώντας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή «Πρωινό», η Μίνα Αρναούτη εξήγησε ότι θεωρεί ανεπαρκές το ποσό των 39.000 ευρώ που της επιδικάστηκε, υποστηρίζοντας πως δεν αντανακλά το μέγεθος των όσων βίωσε από τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016, όταν ο γνωστός τραγουδιστής σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη. Η ίδια επέβαινε στο όχημα ως συνοδηγός και τραυματίστηκε σοβαρά.

Αναφερόμενη σε πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έγινε με αφορμή την επιβολή προστίμου ύψους 270.000 ευρώ σε κάτοικο της Θεσσαλονίκης για εγκατάλειψη ζώων, η Μίνα Αρναούτη συνέκρινε το συγκεκριμένο ποσό με την αποζημίωση που έλαβε η ίδια.

Όπως δήλωσε: «Η ανάρτησή μου για τα γατάκια και τον κύριο που του κόπηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ να πληρώσει, ήταν από την αγανάκτησή μου για το πόσο δεν είναι δίκαιο το κράτος. Όταν είναι να πάρει χρήματα, βάζει υψηλά πρόστιμα, ενώ όταν είναι να δώσει χρήματα είναι λίγα και συνήθως ο άνθρωπος περνάει έναν τεράστιο γολγοθά για να τα λάβει. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά της προστασίας των ζώων, απλά, όταν είναι 270 χιλιάρικα για τα γατάκια, πόσα πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος που έχασε το πόδι του σε ένα εργατικό ατύχημα;».

Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, τονίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έντονη κριτική και αρνητικά σχόλια.

«Ένα από τα δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι με κρίνουν από την εξωτερική μου εμφάνιση και όχι ως άνθρωπο. Όλο αυτό είναι γελοίο να συμβαίνει. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να λένε “άντε ρε, εσύ δεν νοιάζεσαι για τον Παντελή”. Και ποιος τον νοιάζεται, εσύ που δεν τον ήξερες καν; Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία. Όποτε βγει κάτι για το θέμα, έχω αμέτρητα σχόλια και κατηγορίες. Δέχομαι ότι ήταν αγαπητός. Δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκην σε ένα τροχαίο πριν δέκα χρόνια. Προσφεύγω στον Άρειο Πάγο γιατί θεωρώ ότι η βλάβη που έχω υποστεί, δεν αποτυπώνεται πραγματικά στο ποσό της αποζημίωσης που έχω λάβει».

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι η αποζημίωση που της επιδικάστηκε δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της ζημίας που υπέστη, σημειώνοντας πως η υπόθεση θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Όπως ανέφερε: «Θεωρώ ότι τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου. Γενικότερα πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ, να επανεξεταστεί, γιατί είναι άδικο και για μένα να έχω περάσει όλα αυτά και στο τέλος να βγαίνω και χρεωμένη. Εγώ δεν ζήτησα και δεν ήθελα να καταστρέψω κανέναν άνθρωπο οικονομικά και δεν θα κατέστρεφα κανέναν άνθρωπο οικονομικά. Ο Παντελής αν ήταν εδώ, σίγουρα όλα τώρα τα προβλήματα δεν θα τα είχα, θα τα είχε λύσει μόνος του».

Η ανάρτηση για το πρόστιμο των 270.000 ευρώ και η σύγκριση με τη δική της αποζημίωση

Με αφορμή την είδηση για το υψηλό πρόστιμο που επιβλήθηκε σε άνδρα στη Θεσσαλονίκη για εγκατάλειψη ζώων, η Μίνα Αρναούτη προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, μέσα από την οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της σχετικά με τον τρόπο που αποτιμάται ο ανθρώπινος πόνος και οι συνέπειες ενός σοβαρού τραυματισμού.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Διαβάζω ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 270.000 ευρώ για την εγκατάλειψη ζώων και σκέφτομαι πόσο διαφορετικά αποτιμώνται ορισμένες φορές οι υποθέσεις στη χώρα μας. Εγώ, μετά από ένα τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή μου, με μακρά νοσηλεία, 17 χειρουργεία και μια καθημερινότητα που δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια, είδα να επιδικάζεται αποζημίωση 39.000 ευρώ. Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 50%. Αν είχε γίνει δεκτό ότι φορούσα ζώνη, όπως υποστήριξα, και δεν υπήρχε αυτή η μείωση, η αποζημίωση θα ανερχόταν περίπου στις 68.000 ευρώ».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Ακόμη όμως και αυτό το ποσό μοιάζει εξαιρετικά μικρό μπροστά στη σωματική βλάβη, τις επεμβάσεις, τον πόνο, την ταλαιπωρία και τις συνέπειες που με ακολουθούν για χρόνια. Η αίσθηση που μου έμεινε είναι ότι η δική μου περίπτωση υποβαθμίστηκε και ότι η πραγματική έκταση της βλάβης που υπέστην δεν αποτιμήθηκε όπως θα έπρεπε».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων ούτε την προστασία των ζώων, θέτοντας ωστόσο ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η ανθρώπινη οδύνη και οι επιπτώσεις ενός σοβαρού τραυματισμού.

«Δεν αμφισβητώ ότι οι παραβάσεις πρέπει να τιμωρούνται ούτε μειώνω την ανάγκη προστασίας των ζώων. Αναρωτιέμαι όμως ποια είναι τελικά η αξία που αποδίδεται στον ανθρώπινο πόνο, στην απώλεια ποιότητας ζωής και στις μόνιμες συνέπειες ενός σοβαρού τραυματισμού. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι το σύστημα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρό όταν επιβάλλει κυρώσεις, αλλά πολύ πιο φειδωλό όταν καλείται να αποκαταστήσει τη ζημία ενός ανθρώπου που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη», έγραψε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, η Μίνα Αρναούτη κατέληξε με τον εξής προβληματισμό: «Ίσως το ερώτημα δεν είναι πόσο κοστίζει ένα πρόστιμο. Ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο κοστολογούνται τελικά η ανθρώπινη ζωή, η υγεία, η αξιοπρέπεια και τα χρόνια που χάνει ένας άνθρωπος προσπαθώντας να ξανασταθεί όρθιος».