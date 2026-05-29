Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους τηλεθεατές ένα άγνωστο περιστατικό που της εκμυστηρεύτηκε μία πολύ αγαπημένη φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα από την ταφή της στο Μεσολόγγι.

«Θέλω να σας πω μια ιστορία που μου την είπε ένα πολύ δικό τους πρόσωπο, που τους στάθηκε και όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα. Σας είπαμε χθες ότι έβρεχε την ώρα της ταφής και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο και όλοι ένιωσαν μια αγαλλίαση. Μπαίνοντας στην εκκλησία, αυτοί οι λίγοι που πήγανε στο Μεσολόγγι, άκουσαν ένα χελιδονάκι που ήταν μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν έβγαινε. Ήταν εκεί και τραγουδούσε και όπως μου είπε αυτή η πολύ αγαπημένη φίλη της Γωγώς, που της στάθηκε πάρα πολύ, “εγώ εκεί ένιωσα να έρχομαι πιο κοντά στο Θεό, γιατί ένιωσα ότι αυτό το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της και μας μιλούσε και μας καλωσόριζε“», ανέφερε η παρουσιάστρια του Alpha.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, μετά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Η οικογένειά της, συντετριμμένη από την απώλειά της, βίωσε στιγμές ανείπωτης συγκίνησης, αποχαιρετώντας τη Γωγώ Μαστροκώστα μετά τη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.