Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ άναψε νέες συζητήσεις γύρω από την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, μετά την εμφάνισή του στο τρέιλερ της ταινίας «Disclosure Day» και τα αινιγματικά σχόλιά του.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε χθες, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μιλά στην κάμερα και λέει: «Είναι πολύ πιο πιθανό τώρα από ό,τι όταν έκανα τις “Στενές Επαφές” να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν».

Όπως αναφέρει η Page Six, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τζος Ο’ Κόνορ και η Έμιλι Μπλαντ. Η Έμιλι Μπλαντ υποδύεται μια τηλεοπτική μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι, η οποία ξαφνικά καταλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη, ενώ μαγνητοσκοπεί ζωντανά στον αέρα ένα δελτίο καιρού. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Τζος Ο’ Κόνορ, ο οποίος υποδύεται έναν άνθρωπο που πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει στον υπόλοιπο κόσμο την αλήθεια για τη ζωή πέρα από τη Γη. Το καστ συμπληρώνουν οι Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιατ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιουζ.

«Δεν θα ήταν υπέροχο να μάθαινε ο κόσμος πως όλα αυτά είναι αλήθεια;»

Το τελικό τρέιλερ, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ξεκινά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να μιλά απευθείας στην κάμερα. «Αυτή είναι μια ιστορία για εμάς. Όλοι μας, απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια; Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια;», σημειώνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Οι θαυμαστές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα λόγια του Σπίλμπεργκ

Οι θαυμαστές έσπευσαν στα σχόλια για να συζητήσουν την απόφαση του Σπίλμπεργκ να εμφανιστεί στο τρέιλερ, αλλά και για να αναρωτηθούν τι υπονοούσε με τα λεγόμενά του. «Το timing αυτού σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, χαχα», σχολίασε ένας θαυμαστής. «Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι μια ήπια εισαγωγή για την πραγματική ημέρα αποκάλυψης;», σχολίασε ένας δεύτερος. Ένας τρίτος έγραψε: «Αυτό με κάνει να νιώθω ότι πρόκειται για μια πραγματική αποκάλυψη». «Ο τρόπος που λέει “Όλα αυτά είναι αλήθεια” ακούγεται σαν αποκάλυψη από μόνος του», επέμεινε ένας άλλος. Ένας πέμπτος θαυμαστής συμφώνησε, προσθέτοντας: «Σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, η ημέρα της αποκάλυψης έρχεται».

Η κυκλοφορία της ταινίας έρχεται εν μέσω της δημοσιοποίησης πολλών φακέλων για UFO από την κυβέρνηση των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Η ταινία αποσπά διθυραμβικές κριτικές, σηματοδοτώντας, όπως φαίνεται, την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στη φόρμα του, έπειτα από μερικά χρόνια απουσίας από τις μεγάλες υπερπαραγωγές.

Το «Disclosure Day» βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο τον επόμενο μήνα.