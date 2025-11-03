Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει ο κομήτης 3I/ATLAS, μεγέθους όσο το Μανχάταν, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές πλησίασε περισσότερο τον Ήλιο την περασμένη Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ωστόσο, σημειώθηκαν ορισμένοι ασυνήθιστοι ελιγμοί, όπως το γεγονός ότι πέρασε επικίνδυνα κοντά από τον Δία, την Αφροδίτη και τον Άρη, κάτι που οδήγησε ορισμένους επιστήμονες και ερευνητές να υποθέσουν ότι μπορεί να πρόκειται για εξωγήινο διαστημόπλοιο.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «The Joe Rogan Experience», ο Έλον Μασκ, αν και δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος, συμφώνησε με τον παρουσιαστή Τζο Ρόγκαν ότι το ATLAS θα μπορούσε να είναι «εξωγήινοι», καθώς φαίνεται πως κάτι πέρα από τη βαρύτητα επηρεάζει την τροχιά του κομήτη.

Αυτό που ο Μασκ θεωρεί βέβαιο είναι ότι, λόγω του τεράστιου μεγέθους του και της σύστασής του σχεδόν εξ ολοκλήρου από νικέλιο, το 3I/ATLAS, το οποίο ενδέχεται να είναι διαστημόπλοιο, έχει τη δυνατότητα να «εξαφανίσει μια ήπειρο… ίσως και κάτι περισσότερο».

«Είναι πραγματικό πρόβλημα αν χτυπήσει», είπε ο Ρόγκαν, με τον Μασκ να συμφωνεί κουνώντας το κεφάλι του. «Πιθανότατα θα σκοτώσει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ζωής», τόνισε.

«Εξαρτάται από τη συνολική μάζα», απάντησε ο Μασκ. «Το θέμα είναι ότι στα απολιθώματα υπάρχουν πέντε κύρια γεγονότα μαζικής εξαφάνισης, με το σημαντικότερο να είναι η Πέρμια Εξαφάνιση, όπου σχεδόν όλη η ζωή εξαλείφθηκε και συνέβη σε διάστημα αρκετών εκατομμυρίων ετών».

«Υπάρχει και η Ιουρασική εξαφάνιση, που μάλλον προκλήθηκε από αστεροειδή… αλλά αυτό που δεν υπολογίζουν είναι τα γεγονότα που αφανίζουν μόνο μια ήπειρο, επειδή αυτά δεν αποτυπώνονται στο απολιθωμένο αρχείο», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.

«Εκτός αν πρόκειται για ένα γεγονός που προκαλεί μαζική εξαφάνιση σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αποτυπώνεται στα απολιθώματα που χρονολογούνται 200 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Έχουν υπάρξει πολλοί αντίκτυποι που πιθανότατα κατέστρεψαν τη ζωή στη μισή Βόρεια Αμερική ή κάτι παρόμοιο στην πορεία της ιστορίας», συμπλήρωσε.

«Και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή», απάντησε σοκαρισμένος ο Ρόγκαν.

Η NASA είχε αρχικά καθησυχάσει μέσω της ιστοσελίδας NASA.com ότι, στο πλησιέστερο σημείο του, ο κομήτης θα περνούσε σε απόσταση 170 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη, πράγμα που σημαίνει πως δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τον πλανήτη μας, σύμφωνα με τη nypost.

Ωστόσο, με βάση τη νεότερη τροχιά του ATLAS, ο επιστήμονας του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ σε πρόσφατη ανάρτησή του υποστήριξε ότι «η μη βαρυτική επιτάχυνση μπορεί να αποτελεί τεχνολογικό ίχνος ενός εσωτερικού κινητήρα», κάτι που ίσως εξηγεί και την αλλαγή στο χρώμα του κομήτη, πιο φωτεινό και γαλάζιο, όσο πλησίαζε την πηγή φωτός του ηλιακού μας συστήματος.