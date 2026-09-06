Για εκατομμύρια ανθρώπους με υπνική άπνοια που δυσκολεύονται να κοιμηθούν φορώντας τη μάσκα CPAP, μπορούν να ελπίζουν πως στο μέλλον θα έχουν μια πολύ διαφορετική θεραπευτική επιλογή.

Ένα πειραματικό φάρμακο, ένα χάπι με την ονομασία AD109, μείωσε κατά περίπου 44% τις νυχτερινές διακοπές της αναπνοής σε μεγάλη κλινική δοκιμή φάσης 3, ενώ παράλληλα βελτίωσε δείκτες που σχετίζονται με τη στέρηση οξυγόνου σε ενήλικες με αποφρακτική υπνική άπνοια, οι οποίοι δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν θεραπεία θετικής πίεσης των αεραγωγών (CPAP)

Τι είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια

Η αποφρακτική υπνική άπνοια, γνωστή και ως OSA, εμφανίζεται όταν ο ανώτερος αεραγωγός στενεύει ή καταρρέει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα η αναπνοή να σταματά και να επανεκκινεί.

Η πάθηση επηρεάζει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και, όταν δεν αντιμετωπίζεται, έχει συνδεθεί με καρδιαγγειακά αλλά και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συνεχής θετική πίεση των αεραγωγών, γνωστή ως CPAP, παραμένει μια καθιερωμένη και ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία. Η συσκευή διοχετεύει αέρα υπό πίεση μέσω μιας μάσκας, ώστε ο αεραγωγός να παραμένει ανοικτός κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς βρίσκουν τη μάσκα άβολη στον ύπνο ή δυσκολεύονται να τη χρησιμοποιούν με συνέπεια.

Πώς λειτουργεί το νέο χάπι

Το AD109 επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Πρόκειται για ένα χάπι που λαμβάνεται μία φορά κάθε βράδυ και συνδυάζει τις ουσίες aroxybutynin και atomoxetine. Έχει σχεδιαστεί ώστε να διεγείρει τους μυς του ανώτερου αεραγωγού κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποτρέποντας τη χαλάρωση και την απόφραξη που προκαλούν τα επεισόδια άπνοιας.

Στην εξάμηνη κλινική δοκιμή SynAIRgy, η οποία δημοσιεύθηκε στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 646 ενήλικες με ήπια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια σε 73 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Όλοι οι συμμετέχοντες είτε είχαν αρνηθεί είτε δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη θεραπεία θετικής πίεσης των αεραγωγών.

Μείωση 44% στα επεισόδια άπνοιας

Έπειτα από 26 εβδομάδες, οι συμμετέχοντες που έλαβαν AD109 παρουσίασαν μείωση 44,1% σε σχέση με την αρχική τιμή στον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας (AHI). Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά πόσες φορές μέσα σε μία ώρα ύπνου η αναπνοή σταματά ή μειώνεται σημαντικά.

Το AD109 βελτίωσε επίσης σημαντικά τους δείκτες νυχτερινής στέρησης οξυγόνου, μεταξύ των οποίων ο δείκτης αποκορεσμού οξυγόνου και το λεγόμενο υποξικό φορτίο.

Πάνω από 4 στους 10 ασθενείς πέρασαν σε ηπιότερη κατηγορία

Περισσότερο από το 40% των ασθενών που έλαβαν AD109 βελτιώθηκαν αρκετά ώστε να περάσουν σε λιγότερο σοβαρή κατηγορία υπνικής άπνοιας. Παράλληλα, το 18% πέτυχε αυτό που οι ερευνητές χαρακτήρισαν ως πλήρη έλεγχο της νόσου.

«Σε πολλές άλλες χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το άσθμα ή ο διαβήτης τύπου 2, θα ήταν αδιανόητο η πλειονότητα των διαγνωσμένων ασθενών να παραμένει χωρίς θεραπεία ή να λαμβάνει ανεπαρκή θεραπεία. Ωστόσο, αυτή εξακολουθεί να είναι η πραγματικότητα στην αποφρακτική υπνική άπνοια», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Patrick John Strollo, γιατρός ύπνου στο University of Pittsburgh Medical Center.

Όπως πρόσθεσε, «ένα χάπι από το στόμα που στοχεύει στους υποκείμενους νευρομυϊκούς μηχανισμούς που προκαλούν την κατάρρευση των αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού και να διευρύνει το φάσμα των αποτελεσματικών επιλογών για ασθενείς που σήμερα παραμένουν χωρίς θεραπεία».

Θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική στο CPAP

Ένα φάρμακο από το στόμα δεν θα αντικαθιστούσε απαραίτητα το CPAP. Εφόσον όμως εγκριθεί, θα μπορούσε να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή στους ασθενείς που χρειάζονται κάποια εναλλακτική λύση.

Το AD109 παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Στην παρούσα φάση έχει δεχθεί προς αξιολόγηση την αίτηση για νέο φάρμακο που κατέθεσε η κατασκευάστρια εταιρεία Apnimed και μάλιστα έχει χορηγηθεί καθεστώς Fast Track για την αξιολόγησή του. Η υπηρεσία έχει ορίσει ως ημερομηνία-στόχο για την απόφασή της την 28η Φεβρουαρίου 2027.