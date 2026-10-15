Για δεκαετίες, ο καρκίνος του πνεύμονα είχε στη συνείδησή μας ένα συγκεκριμένο πρόσωπο: έναν ηλικιωμένο άνδρα, με πολλά χρόνια καπνίσματος πίσω του. Μόνο που αυτή η εικόνα δεν αποτυπώνει ολόκληρη την πραγματικότητα.

Σήμερα, οι επιστήμονες στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σε μια ομάδα ασθενών που συχνά περνά κάτω από το ραντάρ:

γυναίκες,

νεότερους ανθρώπους και

άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ.

Και εδώ βρίσκεται μια επικίνδυνη παγίδα. Όταν κάποιος δεν θεωρείται «υποψήφιος» για καρκίνο του πνεύμονα, τα πρώτα σημάδια μπορεί να υποτιμηθούν. Η διάγνωση, όμως, δεν περιμένει να ανατραπούν οι προκαταλήψεις μας.

Η νόσος που απειλεί τις γυναίκες περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ όλα αυτά, στη δημόσια συζήτηση για τη γυναικεία υγεία εξακολουθεί συχνά να βρίσκεται στη σκιά άλλων μορφών καρκίνου.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της American Lung Association, η πορεία της νόσου διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η μείωση των περιστατικών άρχισε νωρίτερα στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες η κορύφωση καταγράφηκε αργότερα.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι γυναίκες άρχισαν ιστορικά να καπνίζουν μαζικά αργότερα από τους άνδρες. Ωστόσο, το κάπνισμα δεν εξηγεί όλες τις διαγνώσεις.

Σημαντικό ποσοστό των γυναικών που εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Επιπλέον, μελέτες έχουν καταγράψει σε ορισμένες νεότερες ηλικιακές ομάδες υψηλότερη συχνότητα διάγνωσης στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καρκίνος του πνεύμονα αυξάνεται σε όλες τις γυναίκες ή σε όλες τις ηλικίες. Σημαίνει, όμως, ότι η επιδημιολογική του εικόνα είναι πιο σύνθετη απ’ όσο υποδηλώνει το παλιό στερεότυπο.

Ελλάδα: Περισσότερες από 8.000 νέες διαγνώσεις τον χρόνο

Στην Ελλάδα, ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολουθεί να αφήνει βαρύ αποτύπωμα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), για το 2024 εκτιμώνται 8.470 νέα περιστατικά και 7.174 θάνατοι από τη νόσο.

Από τις νέες διαγνώσεις, οι 6.376 αφορούν άνδρες και οι 2.094 γυναίκες. Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στη χώρα μας, ενώ στις γυναίκες είναι ο τρίτος συχνότερος καρκίνος.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, υπάρχει ένα σημαντικό κενό γνώσης: Δεν γνωρίζουμε με επαρκή ακρίβεια πόσοι από αυτούς τους ασθενείς δεν είχαν καπνίσει ποτέ και πώς μεταβάλλεται η συχνότητα της νόσου στις νεότερες ηλικίες στην Ελλάδα.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καρκίνο στην Ελλάδα επισημαίνει την ανάγκη για αξιόπιστα πληθυσμιακά δεδομένα από εθνικό μητρώο καρκίνου.

Και αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό κενό. Όταν δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιοι νοσούν, σε ποιες ηλικίες και με ποιους παράγοντες κινδύνου, γίνεται δυσκολότερο να σχεδιάσουμε στοχευμένες πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

«Δεν κάπνισα ποτέ. Γιατί αρρώστησα;»

Είναι μια ερώτηση που μπορεί να αιφνιδιάσει ακόμη και τον ίδιο τον ασθενή. Το κάπνισμα παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύμονα. Δεν είναι, όμως, ο μοναδικός.

Όπως εξηγεί το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους χωρίς ιστορικό καπνίσματος. Στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται:

το παθητικό κάπνισμα,

το ραδόνιο (ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο που μπορεί να συσσωρεύεται σε κτίρια),

ο αμίαντος και

η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σημαντική είναι επίσης η επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, όπως:

το αρσενικό,

το κάδμιο,

το νικέλιο και

η σκόνη πυριτίου.

Η επιστήμη διερευνά παράλληλα τον ρόλο της κληρονομικότητας. Σε ορισμένες οικογένειες καταγράφονται περισσότερα περιστατικά, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή γενετική προδιάθεση. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ένα απλό γενετικό τεστ που να προβλέπει με βεβαιότητα ποιος θα νοσήσει. Για αρκετούς ασθενείς, η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη.

Όταν ο επίμονος βήχας δεν είναι «απλώς ένας βήχας»

Μια γυναίκα που δεν καπνίζει εμφανίζει επίμονο βήχα. Ένας νεότερος άνθρωπος αισθάνεται ανεξήγητη κόπωση ή δύσπνοια. Κάποιος άλλος παραπονιέται για πόνο στον θώρακα ή στην πλάτη.

Τα συμπτώματα αυτά μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε συνηθισμένες παθήσεις. Και τις περισσότερες φορές πράγματι δεν οφείλονται σε καρκίνο. Το πρόβλημα αρχίζει όταν επιμένουν και δεν διερευνώνται.

Η American Cancer Society επισημαίνει ότι στα πιθανά συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνονται:

ο βήχας που δεν υποχωρεί ή επιδεινώνεται,

η δύσπνοια,

ο πόνος στο στήθος,

η ανεξήγητη απώλεια βάρους και

η αιμόπτυση.

Η νόσος μπορεί, βέβαια, να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Το κρίσιμο δεν είναι να φοβόμαστε κάθε βήχα. Είναι να μη θεωρούμε κάποιον εκτός κινδύνου μόνο και μόνο επειδή είναι νέος ή δεν καπνίζει.

Το μεγάλο κενό στον προληπτικό έλεγχο

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει την πρόγνωση. Όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε αρχικό, εντοπισμένο στάδιο, η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί, σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, να προσφέρει καλή πρόγνωση.

Ποιοι, όμως, έχουν σήμερα πρόσβαση σε οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο; Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις συστάσεις για τον έλεγχο με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, η εξέταση συνιστάται σε άτομα ηλικίας 50 έως 80 ετών με ιστορικό καπνίσματος τουλάχιστον 20 πακέτων-ετών, τα οποία εξακολουθούν να καπνίζουν ή έχουν διακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι άνθρωποι που δεν έχουν καπνίσει ποτέ δεν καλύπτονται αυτομάτως από αυτά τα κριτήρια, ακόμη κι αν έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου.

Εδώ βρίσκεται μία από τις μεγάλες προκλήσεις της πρόληψης: Πώς θα εντοπίζονται έγκαιρα οι ασθενείς που δεν ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες συνιστάται σήμερα συστηματικός έλεγχος;

Η λύση δεν είναι να κάνουν όλοι αξονικές τομογραφίες. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει και σε ψευδώς θετικά ευρήματα, περιττές εξετάσεις ή επεμβάσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι ακριβέστερη εκτίμηση του ατομικού κινδύνου, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Οι θεραπείες προχωρούν — αρκεί η διάγνωση να γίνει σωστά

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα έχει αλλάξει εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών και ανοσοθεραπειών έχει δημιουργήσει νέες επιλογές για ασθενείς που στο παρελθόν είχαν πολύ πιο περιορισμένες δυνατότητες.

Ιδιαίτερα στο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, ο μοριακός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει γενετικές αλλοιώσεις του όγκου που καθοδηγούν την επιλογή θεραπείας. Ορισμένες από αυτές εμφανίζονται συχνότερα σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Όπως εξηγεί το National Cancer Institute στις πληροφορίες του για τη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, η θεραπευτική στρατηγική εξαρτάται από το στάδιο, τον τύπο του όγκου και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του.

Η πρόοδος αυτή είναι σημαντική. Δεν αναιρεί, όμως, την ανάγκη να αναγνωρίζεται η νόσος εγκαίρως και να γίνεται ο κατάλληλος διαγνωστικός έλεγχος.

Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν έχει ένα μόνο πρόσωπο

Η συζήτηση για τον καρκίνο του πνεύμονα χρειάζεται να αλλάξει. Όχι επειδή το κάπνισμα έπαψε να είναι επικίνδυνο. Παραμένει μακράν ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου και η αποφυγή του είναι καθοριστική για την πρόληψη.

Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που νοσούν. Γυναίκες, νεότεροι ασθενείς, άνθρωποι που δεν κάπνισαν ποτέ και που ενδεχομένως δεν φαντάστηκαν ότι ένας επίμονος βήχας θα μπορούσε να χρειάζεται σοβαρότερη διερεύνηση.

Η επιστήμη έχει πλέον περισσότερα εργαλεία για να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τη νόσο. Το ζητούμενο είναι να φτάνουν εγκαίρως σε εκείνους που τα χρειάζονται.

Γιατί το πιο επικίνδυνο στερεότυπο είναι εκείνο που μας κάνει να μη βλέπουμε έναν ασθενή που βρίσκεται μπροστά μας.