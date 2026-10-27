Τη συγκίνησή του που συμμετείχε στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης ενόψει της 28ης Οκτωβρίου και, μάλιστα, για πρώτη φορά ως παραστάτης, δεν μπόρεσε να κρύψει ο Βίκτορι Μουμόχου ο οποίος είναι μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης.

Ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία δήλωσε ευγνώμων και είπε πως χάρηκε πολύ που έγινε παραστάτης.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα. Εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Και χάρηκα πολύ που έγινα παραστάτης», είπε χαρακτηριστικά στο thesspost.gr.