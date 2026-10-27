Γεμάτοι υπερηφάνεια τίμησαν την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτώβριου οι μαθήτριες και οι μαθητές από σχολεία της Θεσσαλονίκης οι οποίοι παρέλασαν σήμερα, Τρίτη 27/10 στην καρδιά της πόλης, στην οδό Τσιμισκή.

Η μαθητική παρέλαση ξεκίνησε γύρω στις 11:00 και με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί παραπλεύρως της οδού Τσιμισκή για να την παρακολουθήσει.

Οι μαθητές από 22 σχολεία απέσπασαν τα χειροκροτήματα εκατοντάδων θεατών αλλά και των επισήμων.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το παρών στη μαθητική παρέλαση έδωσαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά και ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

Δείτε φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη