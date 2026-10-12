Η Danone και το Alpro, ηγέτης στην κατηγορία των φυτικών προϊόντων, παρουσιάζουν τη νέα καμπάνια «Βάλε Γεύση στο Repeat», με κεντρικό πρόσωπο τη Marseaux, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς.

Με όχημα τη flavored σειρά φυτικών ροφημάτων και τα φυτικά επιδόρπια σόγιας, το Alpro αναδεικνύει τη γευστική πλευρά των plant-based επιλογών, βάζοντας την απόλαυση στο επίκεντρο!

Η νέα καμπάνια εντάσσεται στη σταθερή δέσμευση του Alpro να κάνει τα φυτικά προϊόντα πιο οικεία και πιο ελκυστικά σ’ ένα ευρύτερο κοινό. Με τη γεύση σε πρωταγωνιστικό ρόλο, το brand αναδεικνύει επιλογές που μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινότητα αποτελώντας μια φυσική αφορμή για περισσότερους καταναλωτές να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν την plant-based κατηγορία.

Βάλε Γεύση στο «Repeat»

Η δημιουργική πλατφόρμα «Βάλε Γεύση στο Repeat» εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο η Gen Z ανακαλύπτει, μοιράζεται και επαναλαμβάνει ό,τι αγαπά, δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο μουσική, ρυθμό και γεύση!

Η Marseaux δίνει το δικό της ρυθμό στην καμπάνια μέσα από πρωτότυπο digital περιεχόμενο, παρουσιάζοντας διαφορετικές περιστάσεις απόλαυσης των Alpro Flavored ροφημάτων και των φυτικών επιδορπίων και καλώντας το κοινό να βρει τη δική του αγαπημένη γεύση και να… τη βάλει στο repeat.

Η σειρά των flavored φυτικών ροφημάτων περιλαμβάνει επιλογές όπως σοκολάτα, βανίλια, macchiato και matcha, ενώ τα φυτικά επιδόρπια εμπλουτίζουν την εμπειρία με γεύσεις όπως κεράσι, φράουλα και ροδάκινο, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, τα προϊόντα της σειράς Alpro συνδυάζουν την απόλαυση με διατροφικά οφέλη, καθώς αποτελούν πηγή ασβεστίου και βιταμινών.

Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επικοινωνίας που συνδυάζει Digital Media, Outdoor και In-store activation, δημιουργώντας πολλαπλά σημεία επαφής με το καταναλωτικό κοινό.

Με τη Marseaux να δίνει τον ρυθμό και το Alpro να δίνει χρώμα και γεύση στους δρόμους της Ελλάδας η καμπάνια αναπτύσσεται για έναν ολόκληρο μήνα μέσα από outdoor placements: bus panels, bus και tram branding σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Την ίδια στιγμή, η καμπάνια «τρέχει» δυναμικά στα digital κανάλια, με τρία videos της Marseaux που παρουσιάζουν διαφορετικές περιστάσεις και τρόπους απόλαυσης των flavored φυτικών ροφημάτων και φυτικών επιδορπίων Alpro, μεταφέροντας το μήνυμα «Βάλε Γεύση στο Repeat» σε κάθε σημείο επαφής με τον καταναλωτή.

Η Πόπη Σπεντζούρη, Acceleration Manager PB της Danone, δήλωσε:

«Στο Alpro θέλουμε να κάνουμε τη φυτική διατροφή μια πραγματικά απολαυστική επιλογή για ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Με το “Βάλε Γεύση στο Repeat” αναδεικνύουμε έναν από τους σημαντικότερους λόγους για να δοκιμάσει κανείς ένα plant-based προϊόν: τη γεύση. Και μέσα από τη συνεργασία μας με τη Marseaux, επικοινωνούμε με τη νέα γενιά με έναν τρόπο αυθεντικό, σύγχρονο και γεμάτο ενέργεια, προσκαλώντας την να ανακαλύψει τις αγαπημένες της Alpro επιλογές και να τις απολαμβάνει ξανά και ξανά.»

Μέσα από αυτή την καμπάνια, το Alpro προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει την πιο απολαυστική πλευρά των φυτικών επιλογών και να βάλει περισσότερη γεύση στην καθημερινότητά του. Με τη Marseaux να δίνει τον ρυθμό, το «Βάλε Γεύση στο Repeat» γίνεται μια σύγχρονη πρόσκληση για δοκιμή, απόλαυση και επανάληψη.