Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα.

Μετά την πρώτη αυτοψία που διενεργήθηκε την Παρασκευή, κλιμάκιο της Πολεοδομίας πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα, και δεύτερο έλεγχο στα γειτονικά κτίρια, προκειμένου να αποτυπωθεί το ακριβές μέγεθος των δομικών βλαβών.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, σημείωσε ότι τα πρώτα συμπεράσματα έχουν ήδη εξαχθεί, ενώ η επίσημη έκθεση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

​«Την Παρασκευή έγινε μια πρώτη αυτοψία από το κλιμάκιο της Πολεοδομίας. Σήμερα κάναμε και μια δεύτερη. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα, οπότε ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρώσουμε και την έκθεση αυτοψίας» ανέφερε ο κ. Χαρλαύτης και πρόσθεσε:

«Υπάρχει κάποια αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων. […] Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μόνο τα δύο όμορα που έχουν σοβαρές ενδείξεις, ενώ στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής οι ζημιές είναι δευτερεύουσες».

​Κληθείς να σχολιάσει το δίκτυο φυσικού αερίου και τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη, ο κ. Χαρλαύτης παρέπεμψε στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες στο πεδίο συνεχίζονται:

​«Καλό είναι για αυτά τα θέματα να μιλήσουν οι ειδικοί, δηλαδή και η Πυροσβεστική που διενεργεί την αυτοψία, όπως και η εταιρεία που έχει κάνει την παροχή του αερίου. Υπάρχει και ένα σκάμμα μπροστά από το κτίριο γιατί συνεχίζονται οι έρευνες, οπότε καλό είναι να μείνουμε στους ειδικούς».

​Σχετικά με τις αναφορές κατοίκων για τη δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τις πληροφορίες για διαρροές αερίου, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε:

«Εμάς, το μόνο κείμενο που μας έχει γνωστοποιηθεί, το οποίο έχω λάβει εγώ υπόψιν, είναι ένα κείμενο το οποίο έλεγε ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, η Πλάκα είναι μια δύσκολη περιοχή. Δεν μας έχει έρθει κάποια άλλη καταγγελία. Υπήρχε και μια άλλη φήμη για διαρροή σε όλη την Αθήνα, η οποία έχει απαντηθεί από την εταιρεία. Εκείνη η επιστολή από τους κατοίκους έλεγε ότι δεν υπάρχουν οχήματα διαφυγής. Τώρα εδώ μιλάμε για κάποιο άλλο συμβάν, οπότε καλό είναι να μην συνδυάζουμε τα γεγονότα».

​Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία κινητοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και των συναρμόδιων υπουργείων:

​«Υπάρχει μια επιτελική συνάντηση προεξάρχοντος του Δημάρχου, προκειμένου να μπουν όλα τα θέματα στο τραπέζι, για να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στους δημότες. Όσον αφορά το διατηρητέο της Πλάκας, έχει έρθει ήδη και ένα κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού και γενικά είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

​Τέλος, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παροχής προσωρινής φιλοξενίας στους ενοίκους των κτιρίων που επλήγησαν, ο Πάρης Χαρλαύτης ανέφερε πως «εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα».