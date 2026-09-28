Σε λεπτομερείς ελέγχους στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα αναμένεται να προχωρήσει από σήμερα η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των κατασκευών στην περιοχή.

Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή, με τους μηχανικούς να εξετάζουν την εικόνα των κτιρίων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από το ωστικό κύμα. Ωστόσο, μόλις απομακρυνθούν τα μηχανήματα και ολοκληρωθούν οι έρευνες της ΕΜΑΚ, το κύριο βάρος των ελέγχων θα δοθεί στο νεοκλασικό όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και στα παρακείμενα κτίρια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλαύτης ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι έλεγχοι θα έχουν ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κατασκευών και το κατά πόσο μπορούν να παραμείνουν προσβάσιμες και να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια. Σε περίπτωση που κάποιο κτίριο κριθεί επικίνδυνο, θα απαιτηθούν περαιτέρω, δευτερογενείς έλεγχοι και τεχνικές παρεμβάσεις.

Όπως εξήγησε ο κ. Χαρλαύτης, σε μια τέτοια περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προχωρήσει σε μελέτη αποκατάστασης του ακινήτου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του κτιρίου, αυτό θα παραμένει μη προσβάσιμο.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας έχει ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη αυτοψία την Παρασκευή, που σημειώθηκε το συμβάν, ωστόσο, η πρόσβαση στο σημείο ήταν περιορισμένη λόγω των επιχειρήσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Παράλληλα έδωσε οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξελίσσονται οι εργασίες απομάκρυνσης των χαλασμάτων, ώστε να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν επιπλέον προβλήματα στις κατασκευές.

Οι πιο αναλυτικές αυτοψίες αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες σαφέστερη εικόνα για την έκταση των επιπτώσεων της έκρηξης στα κτίρια της περιοχής.