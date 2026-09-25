Τον τρόμο και τον πανικό που επικράτησαν λίγα δευτερόλεπτα μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους περιγράφει οικογένεια Αμερικανών τουριστών. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου όπου διέμεναν, ακριβώς δίπλα από το κτίριο που υπέστη μερική κατάρρευση.

Όπως περιγράφει η οικογένεια, το ωστικό κύμα διέλυσε τζάμια, εκσφενδόνισε συντρίμμια και προκάλεσε αναστάτωση και πανικό στους ενοίκους και τους επισκέπτες των παρακείμενων καταλυμάτων.

Στο Orange Press Agency μίλησαν η Έμιλι και ο πατέρας της, Γκάρι, ταξιδιώτες από την Αλάσκα που πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ελλάδα. Το συμβάν τους βρήκε στο γειτονικό ξενοδοχείο, την ώρα που ετοιμάζονταν να πάρουν το πρωινό τους.

«Νόμιζα ότι έγινε μεγάλος σεισμός»

Η Έμιλι βρισκόταν στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου την ώρα που εκδηλώθηκε το συμβάν:

«Μιλούσα στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα και τότε άκουσα αυτή την τεράστια έκρηξη. Τα φώτα έσβησαν, κάποιος άρχισε να ουρλιάζει και ξεκίνησαν να ηχούν συναγερμοί. Έτρεξα προς τα κάτω για να βρω τους γονείς μου στο ισόγειο. Ναι, υπήρξε ήχος, ένα πελώριο “μπουμ”! Εγώ μεγάλωσα με σεισμούς, και δίχως να γνωρίζω πώς είναι μια έκρηξη, σκέφτηκα “ω Θεέ μου, λες να είναι κάποιος μεγάλος σεισμός;”. Το ένιωσα, το άκουσα να “έρχεται” από την οροφή, γι’ αυτό και σκέφτηκα να κινηθώ προς τους κάτω ορόφους. Ένιωσα εγώ που ήμουν πάνω μια μικρή δόνηση».

«Ο φύλακας άγγελός μου με προστάτευσε»

Ο πατέρας της, Γκάρι, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην τραπεζαρία του ισογείου μαζί με τη σύζυγό του, ακριβώς δίπλα στο παράθυρο που κοιτάζει στον δρόμο:

«Η τραπεζαρία άνοιγε στις 7:30, γι’ αυτό πήγαμε, ετοιμάσαμε ένα πιάτο πρωινού και μαζί με τη σύζυγό μου βάλαμε τα πιάτα στο τραπέζι μας. Και πήγα να πιω μια γουλιά, ενώ ήμουν ακριβώς δίπλα στο παράθυρο… Νιώσαμε και το ωστικό κύμα της έκρηξης. Όλα τα τζάμια εκτοξεύτηκαν προς τα μέσα, και, όπως είπε η Έμιλι, αρκετοί άρχισαν να ουρλιάζουν. Υπήρχε πολλή σκόνη στο σημείο.

Ευτυχώς ήμασταν μόνο οι τέσσερίς μας στην τραπεζαρία εκείνη την ώρα. Και η κοπέλα στην υποδοχή. Τρέξαμε προς το σταντ της υποδοχής και προσπαθήσαμε να πάμε στην εσωτερική αυλή. Όμως υπήρχαν πολλά συντρίμμια. Και ηχούσαν συναγερμοί και τότε σκεφτήκαμε “ας πάμε έξω γρήγορα”. Αλλά ναι, ήταν πολύ ισχυρός θόρυβος. Έχω ακόμα βαμβάκι στο αυτί μου. Ευτυχώς, το παράθυρο έσπασε προς τα μέσα, η τέντα έσπασε, αλλά ο φύλακας άγγελός μου με προστάτευσε και δεν με χτύπησε. Ήμουν σε απόσταση ούτε πέντε μέτρων από το όχημα που ήταν έξω».

«Η αστυνομία ήρθε πολύ γρήγορα στο συμβάν»

Περιγράφοντας τις στιγμές της εκκένωσης, ο Γκάρι υπογραμμίζει την άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών αρχών και των διασωστών, ενώ σημειώνει ότι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα:

«Ήταν σκοτεινά, τα φώτα έσβησαν, σκόνη… Και όταν βγήκαμε έξω η αστυνομία μας είπε “πηγαίνετε πιο πάνω στο τετράγωνο”. Η αστυνομία ήρθε πολύ γρήγορα στο συμβάν. Πολύ γρήγορα, πραγματικά γρήγορα. Και απομάκρυναν τους πάντες από το σημείο, γιατί δεν ήξεραν εκείνη την ώρα τι ακριβώς είχε συμβεί και αν υπάρχει πιθανότητα μιας δεύτερης έκρηξης».

Από την πλευρά της, η Έμιλι συμπληρώνει πως «μπορούσαμε να δούμε μαύρο καπνό από το διπλανό κτίριο».

«Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ όμορφο το ξενοδοχείο μας, εξαιρετικό το προσωπικό. Όλοι ήταν υπέροχοι, αλλά… Οι βαλίτσες, τα διαβατήριά μας, όλα είναι ακόμα στο δωμάτιό μας. Και το καπέλο μου, όπως και το σακίδιο πλάτης μου είναι ακόμα στην καρέκλα, ακόμα στο τραπέζι, στην τραπεζαρία» καταλήγει ο Γκάρι.