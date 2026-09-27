Σε μία καταγγελία που προκαλεί σοκ προχώρησε το πρωί της Κυριακής 27/9 μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη τονίζοντας πως πήγε για δωρεάν θεραπεία καθαρισμού σε ένα ινστιτούτο και την έπεισαν να κάνει βλεφαροπλαστική, η οποία επηρέασε την όρασή της.

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» η γυναίκα είπε πως αποδείχτηκε πως ο γιατρός που της παρουσιάστηκε ως πλαστικός χειρουργός που εργαζόταν σε δημόσιο νοσοκομείο αποδείχτηκε πως είναι άνευ ειδικότητας.

«Εμένα με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. Βρήκαν το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω πώς, και με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό. Με καλούσαν επανειλημμένα, εγώ εξηγούσα ότι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν μπορούσα να πάω στον χώρο. Τελικά πήγα, και με έπεισαν να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική για τους μαύρους κύκλους» δήλωσε μιλώντας για το κέντρο αισθητικής.

Όπως επεσήμανε η κα Μαρία, στην είσοδο το ινστιτούτο αυτό έγραφε πως είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. «Συνάντησα μια κυρία που μου συστήνεται ως υπεύθυνη, μου γνωρίζει τον γιατρό και με πείθουν να κάνω αυτή την αναίμακτη βλεφαροπλαστική. Ο γιατρός μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός. Εγώ, προκειμένου να διασταυρώσω τις πληροφορίες ότι είναι όντως πλαστικός χειρουργός, τον ρώτησα πού δουλεύει. Μου είπε το όνομα του δημόσιου νοσοκομείου. Υπήρχε το όνομά του στο δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι πλαστικός, αλλά υπήρχε το όνομά του. Οπότε εγώ πείστηκα 100% πως είναι ασφαλές».

Ερωτηθείσα για το πώς την έπεισαν, η καταγγέλλουσα απαντά πως «μου έλεγαν πως χρειάζομαι οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο τρόπος που σε πείθουν είναι περίτεχνος, είναι πολύ ευγενικοί, μου τα εξήγησε όλα αναλυτικά και ακουγόντουσαν ιατρικά ορθά».

Ωστόσο αυτή η επέμβαση με λέιζερ, την οποία η κ. Μαρία έκανε πριν από δύο χρόνια μετατράπηκε σε εφιάλτη για την υγεία της. Όπως περιγράφει: «Η διαδικασία έγινε με αναισθητική ένεση, με ξυλοκαΐνη, και ο γιατρός όπως αποδείχτηκε στην πορεία με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Μου δημιουργήθηκαν φλεγμονές, με πύον και αφόρητος πόνος. Τα εγκαύματα ήταν πάρα πολύ βαθιά. Και μέχρι και σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση, δεν μπορώ να δουλέψω όπως δούλευα».

«Και η εμφάνισή μου δεν είναι όπως ήταν αλλά το κυρίαρχο πρόβλημά μου είναι η όραση», τονίζει η γυναίκα.

Μετά από αυτό που έγινε προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα. «Διαπιστώθηκε από τον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης πως ο κύριος αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός», είπε κλείνοντας.