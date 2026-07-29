Αποκαλυπτικά είναι τα δορυφορικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr για τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ανάλυση των επιστημόνων, το πυκνό νέφος καπνού που δημιουργήθηκε από τη φωτιά διένυσε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που έφτασαν έως και τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, συνεχίζουν να τροφοδοτούν το πύρινο μέτωπο και να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το τεράστιο νέφος καπνού

Η εικόνα προέρχεται από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Στη δορυφορική καταγραφή φαίνεται πως ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση ακολούθησε νότια πορεία, καλύπτοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων, γεγονός που αναδεικνύει τόσο την ένταση της πυρκαγιάς όσο και τη δύναμη των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Ριπές ανέμων έως 111 χλμ./ώρα

Τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr δείχνουν ότι μέχρι τις 17:30 είχαν καταγραφεί εξαιρετικά ισχυρές ριπές ανέμων σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Η μεγαλύτερη ένταση σημειώθηκε στον Φουρφουρά, βόρεια του πύρινου μετώπου, όπου η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ανατολικά της φωτιάς οι άνεμοι άγγιξαν τα 98 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι ακραίες αυτές συνθήκες εξηγούν γιατί η πυρκαγιά εξαπλώνεται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, αλλά και γιατί σε αρκετές χρονικές περιόδους τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια.