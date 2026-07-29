Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες και προκαλώντας τεράστια αγωνία στους κατοίκους, καθώς οι φλόγες έχουν πλέον φτάσει στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης.

Το πύρινο μέτωπο, που εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των 15 χιλιομέτρων, εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα εκτυλίσσονται στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 28 και 60 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ανακόψουν τη φωτιά.

«Στον κεντρικό δρόμο που πάει για τις Μέλαμπες. Εκεί πρέπει να εγκλωβίστηκαν», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι σοροί τους μεταφέρθηκαν από ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο.

Όπως έκανε γνωστό, δύο εθελοντές πολίτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

«Καίει προς παντού» – Μέτωπο άνω των 15 χιλιομέτρων

Η εικόνα στο πεδίο παραμένει δραματική, με τη φωτιά να εξαπλώνεται προς κάθε κατεύθυνση.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Καίει προς Μέλαμπες, προς Άγιο Παύλο, προς Τριόπετρα. Καίει προς παντού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της κοινότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο ξεπερνά πλέον τα 15 χιλιόμετρα, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Ας καούν όλα, όχι οι ανθρώπινες ζωές»

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του προέδρου της κοινότητας, ο οποίος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση μπροστά στη βιβλική καταστροφή. «Ας καούν όλα, όχι οι ανθρώπινες ζωές. Έχουμε καεί τόσες φορές. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένος», είπε, εκφράζοντας την αγωνία των κατοίκων που βλέπουν τις περιουσίες τους να απειλούνται.

Όπως σημείωσε, εάν οι καιρικές συνθήκες επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν κανονικά, η εικόνα της πυρκαγιάς θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Η φωτιά στο Ρέθυμνο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.