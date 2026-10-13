Τη νέα εταιρική της ταυτότητα, με κεντρικό μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί», παρουσίασε η Alpha Bank, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, έξι χρόνια μετά την έναρξη του μετασχηματισμού της. Η αλλαγή συνοδεύεται από ανανεωμένο λογότυπο, νέα διαφημιστική καμπάνια, διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η νέα ταυτότητα αποτυπώνει τις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί στη λειτουργία και τη στρατηγική της, με στόχο την παροχή περισσότερων επιλογών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Μεγαλώσαμε για να γίνουμε πιο χρήσιμοι και η επιτυχία μας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την επιτυχία εκείνων που υπηρετούμε, των πελατών μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική της τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων και την ενίσχυση του συμβουλευτικού της ρόλου προς τους ιδιώτες, σε κάθε στάδιο του οικονομικού τους σχεδιασμού.

Νέο λογότυπο με αναφορά στην ιστορία της τράπεζας

Στο επίκεντρο της νέας εταιρικής ταυτότητας βρίσκεται ο επανασχεδιασμός του ιστορικού συμβόλου της Alpha Bank, με έμπνευση από τον Αργυρό Στατήρα της Αίγινας, το νόμισμα που κυκλοφορούσε στη Μεσόγειο πριν από περίπου 2.600 χρόνια.

Το συγκεκριμένο σύμβολο είχε επιλέξει το 1972 ο Γιάννης Κωστόπουλος ως σήμα της τράπεζας και αποτελεί μέχρι σήμερα αναγνωρίσιμο στοιχείο της ταυτότητάς της.

Για τη νέα του εκδοχή, η ομάδα σχεδιασμού της Pentagram βασίστηκε στο αυθεντικό νόμισμα, διατηρώντας τις ασυμμετρίες και τις χαρακτηριστικές ατέλειές του.

Το ανανεωμένο σύμβολο αποτελεί πλέον τη βάση ενός ενιαίου συστήματος οπτικής επικοινωνίας, που περιλαμβάνει την τυπογραφία, τα χρώματα και την εικόνα της τράπεζας, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ψηφιακά κανάλια.

Παράλληλα, το μήνυμα «Μαζί», που συνοδεύει την επικοινωνία της Alpha Bank από το 1976, αποκτά νέα διάσταση μέσα από την καμπάνια «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί», η οποία ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου.

Η καμπάνια επικεντρώνεται στις διαφορετικές ανάγκες, τις προσωπικές διαδρομές και τους στόχους των πελατών, αναδεικνύοντας την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Νέο κατάστημα στο Κολωνάκι και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η Alpha Bank εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα νέας γενιάς στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Η νέα φιλοσοφία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική επικοινωνία με τον πελάτη, την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και τον σχεδιασμό λύσεων ανάλογα με τις ανάγκες του.

Παράλληλα, η τράπεζα προχώρησε στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του τηλεφωνικού της κέντρου, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών myAlpha web και mobile banking.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Ψάλτης, το ζητούμενο είναι οι αλλαγές αυτές να έχουν πρακτικό αντίκρισμα στην καθημερινή εμπειρία των πελατών, μέσα από τις διαθέσιμες επιλογές, την καθοδήγηση και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ιατρική κάλυψη για τους γονείς εργαζομένων και εγγυημένος μισθός 2.300 ευρώ

Σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων αφορά τους εργαζομένους της Alpha Bank, με νέες παροχές και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Μέσω του προγράμματος Silver Together, η τράπεζα εισάγει ολοκληρωμένη κάλυψη φροντίδας για τους γονείς των εργαζομένων της, η οποία περιλαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες, κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρού και ενιαίο σημείο συντονισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα αφορά περίπου 5.500 δυνητικούς δικαιούχους, με την Alpha Bank να επισημαίνει ότι αποτελεί τον πρώτο εργοδότη στην ελληνική αγορά που προσφέρει αντίστοιχη ολοκληρωμένη παροχή.

Παράλληλα, από την 1η Μαρτίου 2027 καθιερώνεται ελάχιστος εγγυημένος μικτός μηνιαίος μισθός 2.300 ευρώ για τους εργαζομένους του δικτύου καταστημάτων που κατέχουν θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε θέσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες σε εργαζομένους από όλη την Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτική μετεγκατάσταση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας ευέλικτα μοντέλα εργασίας.

Η έμφαση στην κοινωνική προσφορά

Κατά την παρουσίαση της νέας ταυτότητας, ο Βασίλης Ψάλτης αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας ότι η ανάκαμψη του κλάδου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αποκατάσταση της σχέσης του με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank συνεχίζει τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς στην Παιδεία, την Υγεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε κοινό πρόγραμμα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, η υποστήριξη 138 δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε όλη τη χώρα, η ανακατασκευή του Κωπηλατοδρομίου του Σχοινιά και οι δράσεις του προγράμματος «Πολιτισμός για Όλους».

«Η αλλαγή μέσα στην Τράπεζα έχει ήδη συντελεστεί. Σήμερα βρίσκει τη φωνή της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, συνοψίζοντας το μήνυμα της νέας εταιρικής ταυτότητας.