Με σημαντικές αποφάσεις που αφορούν άμεσα τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους συνοδεύτηκε η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Alpha Bank, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Συλλόγου Προσωπικού της τράπεζας.

Ο εγγυημένος μικτός μηνιαίος μισθός 2.300 ευρώ για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του δικτύου και ένα νέο πρόγραμμα υγειονομικής φροντίδας για τους γονείς των εργαζομένων, με περίπου 5.500 δικαιούχους, αποτελούν τις δύο ανακοινώσεις που ξεχώρισαν. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank αναδεικνύει τη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο μαζί» αποκτά ουσιαστική διάσταση μέσα από την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων και τη διεύρυνση της μέριμνας για τις οικογένειές τους.

Με αφορμή τη παρουσίαση, ο Σύλλογος αναδεικνύει τη σημασία των πρωτοβουλιών αυτών, συνδέοντάς τες με τη διαδρομή μετασχηματισμού της Τράπεζας και τη συμβολή των ανθρώπων της στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

‘Αλλωστε, πίσω από τη νέα εταιρική ταυτότητα βρίσκεται μια μακρά πορεία αλλαγών, ανάπτυξης και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Alpha Bank, στην οποία οι εργαζόμενοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τις βασικές κατευθύνσεις αυτής της νέας περιόδου παρουσίασαν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, σε μια εκδήλωση που σηματοδότησε τη συνέχεια της ιστορικής διαδρομής της τράπεζας μέσα από μια σύγχρονη εταιρική ταυτότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έμφαση που δίνεται στην ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων και στη μετάβαση σε μια νέα γενιά τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η ανακοίνωση για ελάχιστο εγγυημένο μικτό μηνιαίο μισθό 2.300 ευρώ στους εργαζομένους που στελεχώνουν θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ο Σύλλογος Προσωπικού βλέπει στην απόφαση αυτή μια ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των συναδέλφων του δικτύου, οι οποίοι αποτελούν διαχρονικά βασικό συνδετικό κρίκο της Τράπεζας με την πελατεία της.

Silver Together: Μια πρωτοβουλία με κοινωνικό αποτύπωμα

Εκείνο, ωστόσο, που προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στις ανακοινώσεις ήταν το Silver Together, το νέο πρόγραμμα φροντίδας για τους γονείς των εργαζομένων.

Η Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε, γίνεται ο πρώτος εργοδότης στην ελληνική αγορά που θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτού του είδους, το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρού.

Η πρωτοβουλία αφορά περίπου 5.500 δικαιούχους και αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στην έννοια των εργασιακών παροχών, καθώς επεκτείνει τη μέριμνα πέρα από τον ίδιο τον εργαζόμενο, στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο Σύλλογος Προσωπικού αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς η φροντίδα των γονέων αποτελεί ένα ζήτημα με ουσιαστική ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση.

Η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής

Η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Alpha Bank αποτυπώνει την εξέλιξη μιας τράπεζας που έχει διανύσει μια σημαντική διαδρομή μετασχηματισμού, με τους εργαζομένους να συμβάλλουν καθοριστικά στην πορεία αυτή.

Για τον Σύλλογο Προσωπικού, οι ανακοινώσεις για το δίκτυο, τις αποδοχές και τη φροντίδα της οικογένειας αποτελούν θετικά στοιχεία της νέας περιόδου, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η σύνδεση της επιχειρηματικής ανάπτυξης με τους ανθρώπους που την καθιστούν δυνατή.

Και ο Σύλλογος καταλήγει: Η Alpha Bank αλλάζει σελίδα, διατηρώντας στο επίκεντρο ένα στοιχείο που παραμένει διαχρονικό: τους ανθρώπους της και την οικογένειά τους.