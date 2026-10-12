Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με το οικονομικό επιτελείο να περιμένει την εικόνα από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πριν «κλειδώσει» αύριο Τρίτη (13/10) το ύψος της επιδότησης στην αντλία. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να κρατηθεί κάτω από το όριο των 1,75 ευρώ το λίτρο, στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος θέρμανσης, περιορίζοντας όσο γίνεται την επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Με τα σημερινά δεδομένα, στο τραπέζι βρίσκονται τρία σενάρια για την επιδότηση και, κατ’ επέκταση, για την τιμή στην οποία θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά.

Το πρώτο και ηπιότερο δημοσιονομικά σενάριο προβλέπει συνολική επιδότηση 25 λεπτών το λίτρο, με τα 15 λεπτά να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,71 ευρώ το λίτρο.

Το δεύτερο σενάριο ανεβάζει τη συνολική ενίσχυση στα 35 λεπτά το λίτρο. Η κρατική συμμετοχή φθάνει στα 25 λεπτά και η συνεισφορά των διυλιστηρίων παραμένει στα 10 λεπτά, με στόχο η λιανική τιμή να υποχωρήσει κοντά στο 1,61 ευρώ το λίτρο.

Στο πιο «γενναιόδωρο», αλλά και ακριβότερο δημοσιονομικά σενάριο, η συνολική επιδότηση φθάνει στα 55 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 45 λεπτά θα καλυφθούν από το Δημόσιο και τα 10 λεπτά από τα διυλιστήρια. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να περιοριστεί κοντά στο 1,41 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται, ωστόσο, για επιλογή με σημαντικά υψηλότερο κόστος για τον προϋπολογισμό.

Επίδομα θέρμανσης

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 και δεν θα περιοριστούν στην επιδότηση της αντλίας. Το σχέδιο προβλέπει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση 20%. Στην περίπτωση αυτή, το ελάχιστο επίδομα θα ανέβει στα 120 ευρώ από 100 ευρώ πέρυσι και το ανώτατο στα 960 ευρώ από 800 ευρώ. Για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου εφαρμόζεται κλιματικός συντελεστής από 1 έως 1,19, το ανώτατο ποσό θα μπορεί να φθάνει στα 1.200 ευρώ, έναντι 1.000 ευρώ πέρυσι. Στις ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, με κλιματικό συντελεστή από 1,2 και άνω, η ενίσχυση θα μπορεί να φθάνει έως τα 1.440 ευρώ, από 1.200 ευρώ.

Στο τραπέζι βρίσκεται παράλληλα και η αύξηση της προκαταβολής, ώστε μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης να καταβληθεί νωρίτερα. Σήμερα η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% για τους παλαιούς δικαιούχους και στο 50% για τους νέους, ενώ εξετάζεται να αυξηθεί αντίστοιχα στο 70% και στο 60%.

Πληρωμές

Η πρώτη πληρωμή τοποθετείται χρονικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο έως εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου, με στόχο τα νοικοκυριά να έχουν στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος στην καρδιά του χειμώνα.