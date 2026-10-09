Με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκονται τα νοικοκυριά, καθώς πλησιάζει η έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν την τιμή εκκίνησης κοντά στα 1,60 ευρώ το λίτρο, με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διυλιστήρια.

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ στο τραπέζι παραμένει το ενδεχόμενο η τιμή να υποχωρήσει ακόμη και κοντά στο 1,50 ευρώ, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Πέρυσι, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου με τιμή περίπου 1,13 ευρώ το λίτρο, ενώ στο κλείσιμο, στις 30 Απριλίου η τιμή είχε φτάσει στα 1,74 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το μέτρο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα αφορά το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.