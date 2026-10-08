Τον στόχο της Ελλάδας να αναβαθμιστεί στην επενδυτική βαθμίδα «Α» πριν από το 2030 έθεσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχισης της δημοσιονομικής σταθερότητας και των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της νέας μείωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, στην οποία προχώρησε η Ελλάδα την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Μιλώντας σε συνέδριο και αναφερόμενος στην πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή ποσού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι «απολύτως ορθώς» προχώρησε η Ελλάδα στη συγκεκριμένη κίνηση.

«Ενήργησε απολύτως ορθώς, διότι στην ταραγμένη περίοδο στην οποία ζούμε, με αύξηση των αποδόσεων των διεθνών ομολόγων, άρα και των δικών μας, αυτή η εξόφληση εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, σημαντικότατους πόρους και αυτό είναι το όφελος και για τους πολίτες και για τη χώρα», δήλωσε.

Σε ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά πόσο η συγκεκριμένη κίνηση άπτεται και της αξιοπιστίας των ελληνικών ομολόγων, ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε: «Βεβαίως, εξ ου έχουμε και τις αναβαθμίσεις που έχουμε πάρει. Δεν έχουμε μόνον επενδυτική βαθμίδα, έχουμε προχωρήσει. Βέβαια, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε σε επενδυτική βαθμίδα Α πριν από το 2030».

Η Ελλάδα αποπλήρωσε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως ανακοίνωσε ο EFSF.