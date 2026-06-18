Έντονη συζήτηση δημιουργεί η πρόταση εκατομμυριούχου που ζητάει από τις κυβερνήσεις να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για να σωθεί ο πλανήτης, αντί να επικεντρώνονται σε πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Ο Γκρεγκ Τζάκσον, CEO της Octopus Energy, του μεγαλύτερου προμηθευτή οικιακής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκόσμιου παράγοντα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν προτείνει κάτι καινούργιο, αλλά πιέζει σε μια ιδέα που πλέον είναι επίκαιρη, λόγω του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με όσα είπε, οι τωρινές κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη αφήνουν υψηλές τις τιμές στην ενέργεια για να βγάλουν λεφτά που έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα προωθούν με διαφορετικούς ρυθμούς τις ανανεώσιμες πηγές, επενδύοντας παράλληλα στη συμβατική ενέργεια.

Με βάση το σκεπτικό του όμως, αυτό πρέπει να αλλάξει. Συγκεκριμένα, προτείνει να μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος, να καταργηθούν οι κρατικές επενδύσεις στις συμβατικές μορφές ενέργειας και να δοθούν επιχορηγήσεις μόνο στις ανανεώσιμες.

«Σε ευρύτερη κλίμακα, δεν θα μπορούσαμε να χειριστούμε τη μετάβαση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη με χειρότερο τρόπο, ακόμα και αν θέλαμε να κερδίσουμε την υποστήριξη της κοινής γνώμης», δήλωσε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Κορυφής «Climate & Impact» των Financial Times.

«Το αίτημά μου προς όλους τους πολιτικούς είναι να καταβάλουν αδιάκοπες προσπάθειες τώρα, ώστε όλες οι πολιτικές να ευθυγραμμίζουν τα άμεσα συμφέροντα των ανθρώπων με αυτά του πλανήτη, αντί να λένε στους ανθρώπους ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες για να αποκρούσουμε μια απειλή που πολλοί από αυτούς δεν αντιλαμβάνονται», είπε στη συνέχεια.

Αναλύοντας το σκεπτικό του, εξήγησε ότι η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επιπλέον χρεώσεις που προορίζονται για τη χρηματοδότηση κυβερνητικών πολιτικών, όπως η στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, οι επιδοτήσεις για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Πρότεινε λοιπόν, την οικολογικοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και την καθιέρωση τοπικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο οι τιμές στους λογαριασμούς θα βασίζονται αποκλειστικά στην κατανάλωση ρεύματος και όχι στην πηγή που παρέχει την ενέργεια. Δεδομένου ότι ταυτόχρονα θα επιδοτούνται αποκλειστικά οι ανανεώσιμες πηγές και μόνο εκεί θα γίνονται κρατικές επενδύσεις, οι εταιρείες θα αναγκάζονται να παρέχουν ενέργεια με τρόπο που δεν θα βλάπτει τον πλανήτη.

Η Κάθριν ΜακΚέννα, δικηγόρος και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά, η οποία σήμερα είναι σύμβουλος της Temasek της Σιγκαπούρης, μιλώντας στο συνέδριο των FT υποστήριξε το σκεπτικό του Γκρεγκ Τζάκσον.

Σύμφωνα με όσα είπε, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρήματα αν σταματούσαν να επιδοτούν τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό θα συνέβαλε στο να καταστεί η καθαρή ενέργεια σχετικά φθηνότερη, επιτρέποντάς τους να παρουσιάσουν τη δράση για το κλίμα ως «αντιμετώπιση της κρίσης της οικονομικής προσιτότητας».

«Οι ηγέτες έχουν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτή την τεράστια υπαρξιακή απειλή. Μακάρι οι κυβερνήσεις να έβρισκαν επιτέλους τον δρόμο τους», είπε στο συνέδριο.