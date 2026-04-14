Μία έκθεση με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται αυτή την περίοδο (και μέχρι τις 24 Μαΐου) στο Μουσείο Μπενάκη. Πρόκειται για την έκθεση «Αντώνης Καστρινάκης. Η αλμύρα της μνήμης», η οποία αποτελεί την πρώτη αναδρομική παρουσίαση του έργου του που καλύπτει σαράντα χρόνια εικαστικής δημιουργίας, προσφέροντας μια συνολική εικόνα της καλλιτεχνικής του πορείας.

Στόχος των επιμελητών, Κωνσταντίνου Παπαχρίστου και Κωνσταντίνου Β. Πρώιμου, είναι να αναδείξουν λιγότερο γνωστές πτυχές του έργου του Αντώνη Καστρινάκη, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει την ίδια αναγνώριση με τα ιδιαίτερα αγαπητά στο κοινό «καραβάκια». Αρκετά από τα επιλεγμένα έργα που ήταν για χρόνια στο εργαστήρι του καλλιτέχνη, συντηρήθηκαν, αποκαταστάθηκαν και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Μεσημεριανό στο Κλίμα, 2025 Λάδι σε καμβά, 72×72εκ

Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από εξήντα έργα του από την δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα. Ο Καστρινάκης πειραματίζεται με μια ευρεία γκάμα υλικών -λάδια, ακρυλικά, σκόνες και χρωστικές αναμεμειγμένες με κόλλα και άλλες ουσίες- τα οποία εφαρμόζει σε καμβά, χαρτί ή ξύλο. Τα περισσότερα έργα της έκθεσης προέρχονται από τη συλλογή του ίδιου του καλλιτέχνη, ενώ συμπληρώνονται από έργα ιδιωτικών συλλογών. Ενότητες έργων όπως τα «Τραπέζια» και τα «Ερωτικά», αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο σπουδαίες αξίες της ζωής, όπως η συντροφικότητα, η επικοινωνία και η συμμετοχή.

Οδός Σμολένσκυ, 1994 Λάδι σε καμβά, 80,5×80,5 εκ.

Η ζωγραφική του Καστρινάκη είναι η απεικόνιση της ζωής και της προσωπικότητάς του, χωρίς όμως να είναι αυτοαναφορική. Στα έργα του θα συναντήσουμε και τις δικές μας στιγμές, θα δούμε εικόνες που και εμείς έχουμε αντικρίσει, ταξίδια που και εμείς έχουμε ονειρευτεί. Εν ολίγοις, είναι η αποθέωση μιας ιδανικής καθημερινότητας φτιαγμένης με υλικά ταπεινά, αλλά αγαπημένα. Οι φανταστικές ζωγραφικές συνθέσεις του Καστρινάκη χαρακτηρίζονται από έντονα κορεσμένα χρώματα και μια «αφελή» οπτική γλώσσα. Αυτή η αισθητική επιλογή είναι σκόπιμη και αντανακλά μια συνειδητή αντίσταση στην ακαδημαϊκή τελειότητα και στην οπτική ψευδαίσθηση υπέρ της άμεσης και πηγαίας έκφρασης. Τα έργα του γιορτάζουν τόσο τη χαρά της ζωής όσο και τη χαρά της ίδιας της ζωγραφικής. Για τον Καστρινάκη, η ζωγραφική είναι αυτοσκοπός: μια δραστηριότητα που παράγει νόημα μέσα από την ίδια της την εκτέλεση.

Ορεινός Φιλάμπελος Ι,1998 Λάδι σε καμβά, 33×33 εκ

Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό δίγλωσσο κατάλογο, (ελληνικά και αγγλικά) με κείμενα των επιμελητών αλλά και αναπαραγωγές έργων που δεν ήταν δυνατόν λόγω του περιορισμένου χώρου να συμπεριληφθούν στην έκθεση, έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει μια πλήρη εικόνα του έργου του.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Αντώνης Καστρινάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε στη Σχολή Βακαλό από όπου αποφοίτησε το 1980. Μεταξύ των καθηγητών του ήταν ο Παναγιώτης Τέτσης, o Γιάννης Βαλαβανίδης, o Βαγγέλης Δημητρέας και η Ελένη Βακαλό. Μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει 17 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τρία λιθρίνια, 2025 Σκόνες σε χαρτί, 72×101 εκ

Από το 1999 στρέφεται κατά κύριο λόγο στη γλυπτική και τις κατασκευές και δημιουργεί, με θέμα το καράβι, μια ιδιαίτερη φόρμα που τον χαρακτηρίζει. Παράλληλα, συνεχίζει τη ζωγραφική με διάφορα υλικά, λάδια, ακρυλικά, μολύβια και κραγιόνια, παρουσιάζοντας μεγάλες ενότητες έργων. Από το 2004 συνεργάζεται με το πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη.

Πότε: έως τις 24 Μαΐου 2026

Μουσείο Μπενάκη: Πειραιώς 138