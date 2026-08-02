Με εντυπωσιακές επιδόσεις έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το Spider-Man: Brand New Day, καταγράφοντας εισπράξεις-ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας πως ο δημοφιλής υπερήρωας παραμένει μία από τις ισχυρότερες κινηματογραφικές «δυνάμεις» του Χόλιγουντ.

Η νέα παραγωγή της Sony συγκέντρωσε 355 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office κατά το πρώτο της τριήμερο, σημειώνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise του Spider-Man και τη δεύτερη υψηλότερη πρεμιέρα όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Avengers: Endgame.

Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι οι Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπαταλόν και Μαρκ Ράφαλο, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον.

Η ταινία ξεκίνησε εντυπωσιακά ήδη από την πρώτη ημέρα προβολής της, καθώς την Παρασκευή απέφερε 169,3 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των preview προβολών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιων εισπράξεων που κατείχε το Avengers: Endgame με 157,4 εκατ. δολάρια.

Η δυναμική συνεχίστηκε και το Σάββατο, όταν το Brand New Day πρόσθεσε ακόμη 101,5 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επίδοση Σαββάτου στην ιστορία του αμερικανικού box office. Για την Κυριακή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 84 εκατ. δολάρια από προβολές σε 4.487 κινηματογραφικές αίθουσες.

Με αυτές τις επιδόσεις, το Spider-Man: Brand New Day έγινε μόλις η δεύτερη ταινία που ξεπερνά τα 300 εκατ. δολάρια στο πρώτο της κινηματογραφικό Σαββατοκύριακο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ κατέρριψε και το ρεκόρ εισπράξεων από τις προβολές της Πέμπτης.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η πορεία της ταινίας σε διεθνές επίπεδο. Μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, οι παγκόσμιες εισπράξεις ανήλθαν στα 927 εκατομμύρια δολάρια, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων EntTelligence, περίπου 24,1 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν την ταινία σε ΗΠΑ και Καναδά μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες προβολής της. Πρόκειται για επίδοση που έχει καταγραφεί μόλις μία ακόμη φορά από την περίοδο της πανδημίας και μετά, με το Spider-Man: No Way Home.