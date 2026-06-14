Ο Λιούις Χάμιλτον είδε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι της Formula 1 στη Βαρκελώνη και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη Ferrari, αφήνοντας στη 2η θέση τον Τζορτζ Ράσελ και στην 3η τον Λάντο Νόρις.

Η περσινή, πρώτη σεζόν του Βρετανού οδηγού στην ιταλική ομάδα δεν ήταν καθόλου καλή, τώρα όμως επανήλθαν τα χαμόγελα καθώς για πρώτη φορά μετά τη μεταγραφή του κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Με το φετινό πρωτάθλημα να εξελίσσεται σε μονόλογο της Mercedes καθώς ο Κίμι Αντονέλι μετρούσε πέντε συνεχόμενες νίκες, ο Χάμιλτον έβαλε τέλος στο σερί της, εκμεταλλευόμενος μία ευνοϊκή συγκυρία, με την εγκατάλειψη του Φερνάντο Αλόνσο και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που ακολούθησε, ώστε να μπει για το τελευταίο του πιτ-στοπ και να βγει μπροστά από τον συμπατριώτη του, Τζορτζ Ράσελ.

Ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να παραμείνει στην 1η θέση μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη, με τον Ράσελ να τερματίζει στη 2η και τον κάτοχο του τίτλου, Νόρις, να ακολουθεί στην 3η. Στην 4η θέση τερμάτισε ο Φερστάπεν, στην 5η ο Πιάστρι και ακολούθησαν οι Χατζάρ, Γκασλί, Κολαπίντο, Λόουσον και Λίντμπλαντ.