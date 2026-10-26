Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες από παιδικό σταθμό στην Αυστραλία, όπου μία εργαζόμενη ασκεί βία σε ένα μωρό, που επέβλεπε.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, δείχνουν την Edwina Ling, η οποία εργαζόταν στον παιδικό σταθμό Injinoo Childcare Centre, στο βόρειο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, να κλωτσάει και να κακομεταχειρίζεται το μωρό.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, που επικαλείται στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις δικαστικές αρχές, η Ling, φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις σε βάρος τριών μικρών αγοριών, μέσα σε διάστημα τριών ημερών, στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024.

Μάλιστα, το πλέον συγκλονιστικό είναι ότι οι 55 από αυτές τις επιθέσεις αφορούσαν ένα αγοράκι ηλικίας μόλις 13 μηνών.

Σε κάποια πλάνα, η εργαζόμενη του παιδικού σταθμού φαίνεται να αρπάζει το αγοράκι από την μπλούζα, από το κεφάλι ή από τον λαιμό, να το σπρώχνει με βία και να το κλωτσά, ενώ αυτό βρίσκεται στο πάτωμα.

Σε άλλα στιγμιότυπα, απεικονίζεται να το ταρακουνά, να το σηκώνει τραβώντας το από το χέρι, να το χαστουκίζει και να καλύπτει το το πρόσωπό του με μαξιλάρι.

Η φρικιαστική υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, στο πλαίσιο έρευνας της εκπομπής «Four Corners» του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Σύμφωνα με την έρευνα, σε άλλο περιστατικό, το μωρό φέρεται να έμενε χωρίς τροφή για ολόκληρη ημέρα, παρόλο που έκλαιγε.

Οι γονείς του μικρού αγορίου επέτρεψαν τη δημοσιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, επιδιώκοντας να αναδείξουν τις σοβαρές ελλείψεις που, όπως υποστηρίζουν, επέτρεψαν να συνεχιστεί η κακοποίηση χωρίς καμία άμεση παρέμβαση.

«Δεν μπορείς καν να φανταστείς πώς μπορεί κάποιος να είναι τόσο βίαιος με μωρά», ανέφερε η μητέρα του μωρού, μιλώντας στην εκπομπή του ABC.

«Ξέσπασα σε κλάματα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχε πραγματικά συμβεί αυτό και μάλιστα στο δικό μας παιδί», πρόσθεσε.