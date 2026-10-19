Ένας άνδρας με πολωνική και ουκρανική υπηκοότητα, ο οποίος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης εφέδρων αξιωματικών στην πόλη Λοτζ, συνελήφθη από την πολωνική στρατονομία ως ύποπτος κατασκοπείας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας στο Λοτζ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το εν λόγω άτομο απέκτησε την πολωνική υπηκοότητα πριν από κάποιο καιρό, και γι’ αυτό όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν ακριβώς όπως έπρεπε», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τομτσίκ.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τα ευρήματα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Rzeczpospolita, κατά τη σύλληψη του υπόπτου οι αρχές βρήκαν στην κατοχή του αρκετά κινητά τηλέφωνα, δέσμες εγγράφων, επίσημες σφραγίδες, καθώς και μεγάλη ποσότητα μετρητών και χρυσού.

Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα τις συγκεκριμένες πληροφορίες από τους εισαγγελείς. Δεν ήταν επίσης άμεσα γνωστό ποιος έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του συλληφθέντος.

Στις διαθέσιμες πληροφορίες δεν διευκρινίζεται για λογαριασμό ποιας χώρας φέρεται να ενεργούσε ο ύποπτος.

Η Πολωνία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για κατασκοπευτικές επιχειρήσεις και δράσεις επιρροής στο έδαφός της, με τη χρησιμοποίηση και αλλοδαπών υπηκόων. Η Μόσχα αρνείται αυτές τις κατηγορίες.