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Μηνύματα που αντάλλαξαν η Τζέιν Ντόου και ο Τζόναθαν Νιούελ αποκαλύπτουν ότι, δύο ημέρες μετά την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της, εκείνη αναφέρθηκε στη χρήση κεταμίνης κατά τη διάρκεια της βραδιάς, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο απίστευτες στιγμές. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, περιέγραψε την ίδια εμπειρία με εντελώς διαφορετικό τρόπο, υποστηρίζοντας ότι ένιωσε σαν πόρνη και θύμα βιασμού.

Το TMZ παρουσίασε την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Τζέιν Ντόου και του Τζόναθαν Νιούελ. Το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου 2024, η Τζέιν έγραψε στον Νιούελ ότι δεν ήταν βέβαιη αν εκείνος θυμόταν πως είχε κάνει χρήση κεταμίνης από το πέος του κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδιάς. «ΥΓ. Δεν είμαι σίγουρη αν θυμάσαι, αλλά κάποια στιγμή έκανα κεταμίνη από το πέος σου και ειλικρινά πιστεύω ότι ήταν μία από τις πιο απίστευτες στιγμές της βραδιάς, που σου άφηναν το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόναθαν Νιούελ, ο οποίος είναι εναγόμενος στην αγωγή της Τζέιν Ντόου, απάντησε ότι δεν θυμόταν το συγκεκριμένο περιστατικό. «Δεν έχω καμία ανάμνηση από αυτό το τελευταίο μέρος», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα emoji που απεικονίζει πρόσωπο με δάκρυα. Η Τζέιν απάντησε: «Πραγματικά απίστευτο».

Στην ίδια ανταλλαγή μηνυμάτων, η Τζέιν Ντόου φάνηκε να υπερασπίζεται αυτό που αποκάλεσε «ομαδικό σεξ», υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή για το συγκεκριμένο μέρος της βραδιάς. «Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθουμε ντροπή γι’ αυτό το κομμάτι. Το σώμα μας, η επιλογή μας, απόλυτα», έγραψε.

Πανεπιστημίο Cornell

Τις επόμενες ημέρες, η Τζέιν και ο Νιούελ συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με φήμες που κυκλοφορούσαν στην πανεπιστημιούπολη για όσα είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ. Συζήτησαν, επίσης, για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που, σύμφωνα με την ίδια, είχε χάσει στο δωμάτιό του κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Πώς περιέγραψε την εμπειρία με την κεταμίνη δύο εβδομάδες αργότερα

Στις 3 Νοεμβρίου, η Τζέιν Ντόου περιέγραψε με εντελώς διαφορετικό τρόπο την εμπειρία της με την κεταμίνη, υποστηρίζοντας ότι ένιωσε σαν πόρνη και θύμα βιασμού. Σε μήνυμά της προς τον Τζόναθαν Νιούελ, τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ δεν ήταν συναινετικό.

«Ας ξεκαθαρίσουμε ότι το 90% όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ δεν ήταν συναινετικό. Μου δόθηκε περισσότερη κεταμίνη απ’ όση μπορώ να θυμηθώ και ξέρω ότι σου είπα πως ένιωθα άβολα και ότι δεν γνώριζα κανέναν στο δωμάτιο. Το μόνο που θυμάμαι μετά από αυτό είναι ότι μου έδωσες κεταμίνη για να κάνω χρήση από το πέος σου μπροστά σε όλους, σαν να ήμουν κούκλα του σεξ ή εργαζόμενη στο σεξ», έγραψε.

Ο Νιούελ απάντησε την επόμενη ημέρα, στις 4 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θυμόταν να έχει συμβεί το περιστατικό με την κεταμίνη. «Δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά να συμβαίνει, γι’ αυτό αισθάνομαι τόσο απαίσια για όλη την κατάσταση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι, αν ήταν λιγότερο μεθυσμένος και είχε έστω κάποια επίγνωση της κατάστασης και του πόσο είχε ξεφύγει, θα είχε σταματήσει όσα συνέβαιναν μόλις άρχισαν να μπαίνουν άνδρες στο δωμάτιο.

Η αναφορά στο μήνυμα «δωρεάν μ…» στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Τζόναθαν Νιούελ, ο οποίος στα μηνύματά του υποστήριξε ότι δεν θυμόταν το περιστατικό με την κεταμίνη, είναι το ίδιο μέλος της φοιτητικής αδελφότητας ΧΦ που, σύμφωνα με την αγωγή της Τζέιν Ντόου, είχε δημοσιεύσει το μήνυμα «δωρεάν μ…» στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας το βράδυ της καταγγελλόμενης σεξουαλικής επίθεσης.