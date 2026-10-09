Μηνύματα που αντάλλαξαν η Τζέιν Ντόου και ο Τζόναθαν Νιούελ αποκαλύπτουν ότι, δύο ημέρες μετά την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της, εκείνη αναφέρθηκε στη χρήση κεταμίνης κατά τη διάρκεια της βραδιάς, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο απίστευτες στιγμές. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, περιέγραψε την ίδια εμπειρία με εντελώς διαφορετικό τρόπο, υποστηρίζοντας ότι ένιωσε σαν πόρνη και θύμα βιασμού.

Το TMZ παρουσίασε την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Τζέιν Ντόου και του Τζόναθαν Νιούελ. Το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου 2024, η Τζέιν έγραψε στον Νιούελ ότι δεν ήταν βέβαιη αν εκείνος θυμόταν πως είχε κάνει χρήση κεταμίνης από το πέος του κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδιάς. «ΥΓ. Δεν είμαι σίγουρη αν θυμάσαι, αλλά κάποια στιγμή έκανα κεταμίνη από το πέος σου και ειλικρινά πιστεύω ότι ήταν μία από τις πιο απίστευτες στιγμές της βραδιάς, που σου άφηναν το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόναθαν Νιούελ, ο οποίος είναι εναγόμενος στην αγωγή της Τζέιν Ντόου, απάντησε ότι δεν θυμόταν το συγκεκριμένο περιστατικό. «Δεν έχω καμία ανάμνηση από αυτό το τελευταίο μέρος», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα emoji που απεικονίζει πρόσωπο με δάκρυα. Η Τζέιν απάντησε: «Πραγματικά απίστευτο».

Στην ίδια ανταλλαγή μηνυμάτων, η Τζέιν Ντόου φάνηκε να υπερασπίζεται αυτό που αποκάλεσε «ομαδικό σεξ», υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή για το συγκεκριμένο μέρος της βραδιάς. «Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθουμε ντροπή γι’ αυτό το κομμάτι. Το σώμα μας, η επιλογή μας, απόλυτα», έγραψε.

Τις επόμενες ημέρες, η Τζέιν και ο Νιούελ συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με φήμες που κυκλοφορούσαν στην πανεπιστημιούπολη για όσα είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ. Συζήτησαν, επίσης, για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που, σύμφωνα με την ίδια, είχε χάσει στο δωμάτιό του κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Πώς περιέγραψε την εμπειρία με την κεταμίνη δύο εβδομάδες αργότερα

Στις 3 Νοεμβρίου, η Τζέιν Ντόου περιέγραψε με εντελώς διαφορετικό τρόπο την εμπειρία της με την κεταμίνη, υποστηρίζοντας ότι ένιωσε σαν πόρνη και θύμα βιασμού. Σε μήνυμά της προς τον Τζόναθαν Νιούελ, τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ δεν ήταν συναινετικό.

«Ας ξεκαθαρίσουμε ότι το 90% όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ δεν ήταν συναινετικό. Μου δόθηκε περισσότερη κεταμίνη απ’ όση μπορώ να θυμηθώ και ξέρω ότι σου είπα πως ένιωθα άβολα και ότι δεν γνώριζα κανέναν στο δωμάτιο. Το μόνο που θυμάμαι μετά από αυτό είναι ότι μου έδωσες κεταμίνη για να κάνω χρήση από το πέος σου μπροστά σε όλους, σαν να ήμουν κούκλα του σεξ ή εργαζόμενη στο σεξ», έγραψε.

Ο Νιούελ απάντησε την επόμενη ημέρα, στις 4 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θυμόταν να έχει συμβεί το περιστατικό με την κεταμίνη. «Δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά να συμβαίνει, γι’ αυτό αισθάνομαι τόσο απαίσια για όλη την κατάσταση», ανέφερε.

Jane Doe’s memory of the night wasn’t completely cloudy. Two days after the alleged sexual assault, she texted Chi Phi fraternity brother Jonathan Newell about snorting ketamine off his penis, calling it “one of the most insane/jaw-dropping moments of the night.” TMZ obtained the text exchange between Jane and Newell, who is a defendant in her lawsuit. Newell responded that he had no memory of it, while Jane replied, “insane truly.” In the same exchange, Jane appeared to defend what she called “the gangbang,” saying, “i don’t think we should feel any shame for the part. our body our choice asf.” Two weeks later, however, Jane described the ketamine portion of the night very differently, saying it made her feel like a “prostitute and rape victim.” She told Newell that “90%” of what happened that night was not consensual and alleged that he gave her ketamine to do off his penis “in front of everyone like a sex doll/worker.” Newell again said he had no memory of the incident, adding that if he had been less intoxicated and aware of what was happening, he “would’ve shut it down the second guys started walking in the room.” According to Jane’s lawsuit, Newell was also the fraternity brother who allegedly posted “free p***y” in the Chi Phi group chat on the night of the alleged assault. — No Jumper (@nojumper) October 8, 2026

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι, αν ήταν λιγότερο μεθυσμένος και είχε έστω κάποια επίγνωση της κατάστασης και του πόσο είχε ξεφύγει, θα είχε σταματήσει όσα συνέβαιναν μόλις άρχισαν να μπαίνουν άνδρες στο δωμάτιο.

Η αναφορά στο μήνυμα «δωρεάν μ…» στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Τζόναθαν Νιούελ, ο οποίος στα μηνύματά του υποστήριξε ότι δεν θυμόταν το περιστατικό με την κεταμίνη, είναι το ίδιο μέλος της φοιτητικής αδελφότητας ΧΦ που, σύμφωνα με την αγωγή της Τζέιν Ντόου, είχε δημοσιεύσει το μήνυμα «δωρεάν μ…» στην ομαδική συνομιλία της αδελφότητας το βράδυ της καταγγελλόμενης σεξουαλικής επίθεσης.