Η γυναίκα που είναι γνωστή ως Τζέιν Ντου επέστρεψε στο σπίτι της αδελφότητάς της σε κατάσταση σύγχυσης, έχοντας αρχίσει να αισθάνεται πόνους από τους μώλωπες στο σώμα της. Όταν οι συμφοιτήτριές της τη ρώτησαν τι είχε συμβεί, θυμάται ότι απάντησε με μία μόνο λέξη: «Κεταμίνη».

Η μαρτυρία της περιλαμβάνεται στα περισσότερα από 1.000 έγγραφα του Πανεπιστημίου Κορνέλ που εξασφάλισαν οι New York Times και αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που φέρεται να έπαιξε το ισχυρό αναισθητικό σε μια καταγγελία για ομαδικό βιασμό, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική επίθεση και τη συναίνεση στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Η κεταμίνη, η χρήση της οποίας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται επανειλημμένα στα στοιχεία για τη νύχτα του περιστατικού, σε πάρτι της αδελφότητας ΧΦ τον Οκτώβριο του 2024. Αυτό προκύπτει τόσο από τα έγγραφα όσο και από αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο μήνα η πρώην φοιτήτρια του Κορνέλ, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα Τζέιν Ντου.

Η καταγγελία της Τζέιν Ντου για την κεταμίνη

Στην αγωγή της, η Τζέιν Ντου υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του πάρτι ορισμένα μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να πάρει κεταμίνη μαζί τους, καθώς ήταν η πρώτη φορά που έκανε χρήση της συγκεκριμένης ουσίας. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει, επτά άνδρες την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Πριν ολοκληρωθεί η νύχτα, σύμφωνα με την αγωγή και οι επτά άνδρες φέρεται να εισέπνευσαν γραμμές κεταμίνης από το σώμα της.

Όλοι οι άνδρες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, υποστηρίζοντας ότι κάθε σεξουαλική επαφή εκείνο το βράδυ ήταν συναινετική. Κανένας από αυτούς δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα.

Στην πρώτη συνέντευξή της με τους ερευνητές του πανεπιστημίου, τον Νοέμβριο του 2024, η Τζέιν Ντου είπε ότι ο συνδυασμός ναρκωτικών και αλκοόλ την είχε καταστήσει ανίκανη να συναινέσει σε σεξουαλική δραστηριότητα. Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν φτάσει στην αδελφότητα και συνέχισε να πίνει και εκεί.

Η ίδια είπε ότι δεν θυμόταν να είχε πάρει την πρώτη δόση κεταμίνης και ότι αντιλήφθηκε πως είχε κάνει χρήση αργότερα, όταν ένας από τους αδελφούς της ΧΦ τη ρώτησε αν ήθελε «κι άλλη» κεταμίνη.

«Όταν έμπαινε η κεταμίνη στο παιχνίδι, τότε ήταν που άρχιζαν πραγματικά τα προβλήματα», είπε στους ερευνητές.

«Ήταν εύκολο να βρεις κεταμίνη» στο Κορνέλ

Στα αρχεία της έρευνας που εξασφάλισαν οι New York Times, η λέξη «κεταμίνη» εμφανίζεται εκατοντάδες φορές. Οι καταθέσεις μαρτύρων παραπέμπουν, επίσης, σε μια κουλτούρα χρήσης ναρκωτικών στην πανεπιστημιούπολη, όπου η κεταμίνη ήταν εύκολα διαθέσιμη σε ορισμένους κοινωνικούς κύκλους.

Μόνο τον Αύγουστο, η αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ ανταποκρίθηκε σε δύο αναφορές για πιθανή κλοπή κεταμίνης από το κτηνιατρικό ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου, σύμφωνα με το ημερολόγιο εγκλημάτων της υπηρεσίας.

Σε συνεντεύξεις τους στους New York Times, 11 σημερινοί και πρόσφατα απόφοιτοι φοιτητές του Κορνέλ ανέφεραν ότι η κοκαΐνη και η μαριχουάνα ήταν συνηθισμένες σε πάρτι στην πανεπιστημιούπολη, ενώ η κεταμίνη εντοπιζόταν περισσότερο στους κύκλους όπου υπήρχε έντονη κατανάλωση ουσιών, μεταξύ άλλων και σε ορισμένες αδελφότητες.

«Δεν ήταν δύσκολο να βρεις αν ήθελες», είπε ο Χασάμ Καν, 22 ετών, πρώην μέλος αδελφότητας που δεν ανήκε στην ΧΦ και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο φέτος.

Η Τζέιν Ντου είπε στους ερευνητές του πανεπιστημίου ότι είχε δει κεταμίνη για πρώτη φορά περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη νύχτα της καταγγελλόμενης επίθεσης. Εκείνη την περίοδο βρισκόταν με ορισμένα μέλη της ΧΦ, τα οποία αργότερα κατηγόρησε για βιασμό, όταν ένας από αυτούς έβγαλε μια πλαστική σακούλα γεμάτη με λευκή σκόνη.

Η ίδια ανέφερε ότι τότε αρνήθηκε την πρόταση να δοκιμάσει. Όταν όμως ρώτησε τον άνδρα πώς μπορούσε να είναι βέβαιος ότι η ουσία δεν ήταν νοθευμένη με κάτι επικίνδυνο, όπως η φαιντανύλη, εκείνος της απάντησε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ότι ο έμπορος ναρκωτικών του εργαζόταν σε εργαστήριο του Κορνέλ.

Ο άνδρας στη συνέχεια είπε στους ερευνητές ότι δεν θυμάται να έκανε αυτή τη δήλωση και αρνήθηκε ότι είχε έμπορο κεταμίνης που εργαζόταν σε εργαστήριο του Κορνέλ, σύμφωνα με τα αρχεία της έρευνας.

Τι περιγράφει για τη νύχτα στο σπίτι της αδελφότητας

Σε ένα σημείο της νύχτας, η Τζέιν Ντου είπε ότι βρισκόταν σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο της αδελφότητας ΧΦ, περιτριγυρισμένη από άνδρες. Είπε σε ένα από τα μέλη της αδελφότητας ότι αισθανόταν άβολα.

Σύμφωνα με τη συνέντευξή της στην αστυνομία της πανεπιστημιούπολης τον Νοέμβριο του 2024, εκείνος γέλασε και έριξε μια γραμμή κεταμίνης πάνω στο σε στύση πέος του. Η ίδια υποστήριξε ότι αισθάνθηκε πως εξαναγκαζόταν να την εισπνεύσει. Ο άνδρας αργότερα είπε στους ερευνητές ότι «δεν είχε καμία ανάμνηση» του περιστατικού.

«Είχα αρχίσει να αισθάνομαι εξαιρετικά άβολα με την τροπή που έπαιρνε η νύχτα, οπότε σκέφτηκα ότι αν έκανα ξανά κεταμίνη, ίσως λιποθυμούσα», είπε στους ερευνητές, σύμφωνα με τα αρχεία. «Σκέφτηκα ότι αν λιποθυμούσα και αυτοί οι άνδρες έκαναν σεξ μαζί μου, τότε θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για βιασμό».

Στη συνέχεια, ένας ακόμα άνδρας από την αδελφότητα ρώτησε αν όλοι οι άνδρες στο δωμάτιο μπορούσαν να κάνουν χρήση ναρκωτικών από το σώμα της. Εκείνη απάντησε «ναι», όπως είπε στους ερευνητές.

Πέρυσι, πειθαρχικό συμβούλιο του Κορνέλ έκρινε ότι, για τουλάχιστον έναν από τους άνδρες, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ώστε να συμπεράνει ότι είχε κάνει χρήση κεταμίνης από το σώμα της Τζέιν Ντου. Ο άνδρας είχε υποβληθεί σε εξέταση για ναρκωτικά που έδειξε αρνητικό αποτέλεσμα στην κεταμίνη μετά το πάρτι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Καθώς έκανε περισσότερη χρήση κεταμίνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Τζέιν Ντου είπε ότι «ένιωθε τα μάτια της να περιστρέφονται προς αντίθετες κατευθύνσεις».

Η ίδια υποστήριξε ότι αισθάνθηκε πως εξαναγκαζόταν να κάνει σεξ με τους άνδρες και ότι εκείνοι θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί πόσο μεθυσμένη ήταν, από τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε και μπέρδευε τα λόγια της.

Οι διαφορετικές καταθέσεις των ανδρών

Τα αρχεία της έρευνας δείχνουν ότι και οι άνδρες που βρίσκονταν στο δωμάτιο αισθάνονταν τις επιδράσεις της κεταμίνης.

Ένα μέλος της αδελφότητας έγραψε στην κατάθεσή του προς τους ερευνητές ότι, μέσα σε 10 λεπτά από τη λήψη κεταμίνης, λαχάνιαζε, έχασε τις αισθήσεις του για αρκετά δευτερόλεπτα και είπε στην Τζέιν Ντου ότι πίστευε πως θα πέθαινε. Ένας άλλος ανέφερε ότι ο συνδυασμός κεταμίνης, αλκοόλ και μαριχουάνας τον έκανε να κάνει εμετό για περίπου 15 λεπτά.

Οι άνδρες φοιτητές που κατηγορήθηκαν έδωσαν αντικρουόμενες καταθέσεις στους ερευνητές σχετικά με τη χρήση κεταμίνης εκείνο το βράδυ. Ένα από τα μέλη της αδελφότητας είπε ότι δεν πήρε ποτέ κεταμίνη εκείνο το βράδυ και ότι δεν είδε κανέναν να κάνει χρήση. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με την κατάθεση άλλου μέλους, το οποίο θυμόταν ότι είχε δει τον συγκεκριμένο άνδρα να εισπνέει κεταμίνη από το σώμα της Τζέιν Ντου.

Ένας τρίτος άνδρας της αδελφότητας παραδέχτηκε ότι εισέπνευσε κεταμίνη από το σώμα της Τζέιν Ντου, αλλά υποστήριξε ότι το έκανε μόνο αφού εκείνη του έδωσε προφορική άδεια.

Περίπου στις 6 το πρωί, ενώ η Τζέιν Ντου βρισκόταν σε κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου μέσα στο υπνοδωμάτιο ενός μέλους της αδελφότητας, άκουσε μια ομάδα ανδρών να χτυπά την πόρτα, σύμφωνα με την κατάθεσή της. Ήθελαν να εισπνεύσουν κοκαΐνη από το σώμα της, αλλά, όπως κατήγγειλε, ένας από τους άνδρες που της είχαν επιτεθεί νωρίτερα τους είπε να φύγουν.

Η αστυνομική επέμβαση και η καταγγελία για υπερβολική δόση

Στην αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο μήνα, η Τζέιν Ντου υποστήριξε ότι το Κορνέλ θα έπρεπε να γνωρίζει πως η αδελφότητα είχε ιστορικό χρήσης κεταμίνης. Επικαλέστηκε την επέμβαση αστυνομικών σε περιστατικό που σχετιζόταν με ναρκωτικά στο σπίτι της αδελφότητας μία εβδομάδα πριν από την καταγγελλόμενη επίθεση.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, ο οποίος εξέτασε την αρχική κατάθεση της Τζέιν Ντου και αποφάσισε να μην ασκήσει ποινική δίωξη, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τη συγκεκριμένη αστυνομική επίσκεψη.

Το ημερολόγιο εγκλημάτων της αστυνομίας του Κορνέλ δείχνει ότι η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης προχώρησε σε σύλληψη που σχετιζόταν με ναρκωτικά στην αδελφότητα ΧΦ λιγότερο από 24 ώρες πριν από την καταγγελλόμενη επίθεση της Τζέιν Ντου. Η σύλληψη είχε αναφερθεί για πρώτη φορά από την εφημερίδα Cornell Sun.

Ο χρόνος της σύλληψης συμπίπτει με αναφορά σε δικαστικά έγγραφα για υπερβολική δόση κεταμίνης που σημειώθηκε στο σπίτι της αδελφότητας «στις 18 Οκτωβρίου 2024 ή περίπου τότε».

Τα αρχεία της έρευνας δείχνουν επίσης ότι τη νύχτα της καταγγελλόμενης επίθεσης η Τζέιν Ντου συνάντησε έναν γνωστό της, μέλος της αδελφότητας, ο οποίος ήταν ο DJ του πάρτι. Αργότερα, σύμφωνα με τα αρχεία, ένας άλλος φοιτητής της είπε ότι ο DJ είχε υποστεί υπερβολική δόση κεταμίνης και άλλων ουσιών το προηγούμενο βράδυ.

«Νιώθω ότι η υπερβολική δόση είναι πολύ σοβαρό πράγμα», είπε στους ερευνητές. «Αλλά να είσαι ξανά εκεί την επόμενη μέρα; Είναι τρελό».

Η κεταμίνη ως θεραπεία και ως ναρκωτικό σε πάρτι

Το Κορνέλ δεν είναι το μόνο μέρος όπου η κεταμίνη έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερη παρουσία, τόσο ως νόμιμη θεραπεία όσο και ως ναρκωτικό που χρησιμοποιείται σε πάρτι.

Η κεταμίνη είναι νόμιμη με ιατρική συνταγή και χρησιμοποιείται συχνά ως αναισθητικό τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα. Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε εναλλακτική θεραπεία για την κατάθλιψη και το άγχος. Αυτό έχει συμβάλει στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της, αλλά έχει δημιουργήσει και περισσότερες ευκαιρίες για κατάχρηση.

Ο Τζόζεφ Παλαμάρ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Γκρόσμαν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος μελετά την κεταμίνη εδώ και δεκαετίες, διαπίστωσε ότι από το 2017 έως το 2024 το ποσοστό των θαμώνων νυχτερινών κέντρων στη Νέα Υόρκη που δήλωσαν ότι είχαν κάνει χρήση κεταμίνης σχεδόν διπλασιάστηκε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αποσυνδετικές και αναισθητικές επιδράσεις της ουσίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν συνδυάζεται με αλκοόλ, όπως υποστηρίζεται στην αγωγή της Τζέιν Ντου.

«Ακόμη και σε σχετικά μικρές δόσεις, είσαι πολύ αποκομμένος από τα πράγματα», είπε ο καθηγητής Παλαμάρ. «Δεν έχεις τόσο επαφή με τα συναισθήματά σου. Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις, ιδιαίτερα όσο αυξάνονται οι δόσεις».

Η επίδραση της κεταμίνης στην ποινική έρευνα

Η Τζέιν Ντου υποστήριξε ότι η κεταμίνη συνέβαλε στο να καταστεί ευάλωτη στην επίθεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει παραισθήσεις και να επηρεάσει τη μνήμη. Ωστόσο, νομικοί ειδικοί έχουν επισημάνει ότι η χρήση της ουσίας πιθανότατα θα περιπλέξει και την ανανεωμένη ποινική έρευνα για τις καταγγελίες της.

Ο νόμος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον βιασμό καθιστά δύσκολο για ένα άτομο που γνώριζε ότι μεθούσε να αποδείξει ότι δεν είχε συναινέσει σε μια σεξουαλική επαφή.

Η έρευνα θα διεξαχθεί πλέον από τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, την οποία η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ διόρισε ειδική εισαγγελέα, αφού δήλωσε ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στον Μάθιου Βαν Χάουτεν.