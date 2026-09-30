Νέα αποσπάσματα από μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση ομαδικού βιασμού στο Πανεπιστήμιο Cornell και η γυναίκα που καταγγέλλει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση δημοσίευσε την Τρίτη το CBS News, μία ημέρα αφότου οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι επαναφέρουν στο προσκήνιο την ποινική έρευνα για την υπόθεση.

Τα μηνύματα φέρεται να εστάλησαν λίγες ημέρες μετά την καταγγελλόμενη επίθεση, η οποία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 σε φοιτητική αδελφότητα στην πανεπιστημιούπολη. Η φοιτήτρια υποστήριξε ότι είχε ναρκωθεί και στη συνέχεια βιάστηκε επανειλημμένα επί περίπου επτά ώρες από πολλούς άνδρες, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για την παρουσία της μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Snapchat.

Τα μηνύματα, όπως παρουσιάστηκαν από το CBS News, αναδεικνύουν τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί σε αρκετές έρευνες για καταγγελίες βιασμού σε αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς περιλαμβάνουν αναφορές της ίδιας της γυναίκας και ενός εκ των ανδρών για τη χρήση ουσιών, την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν και όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Τι έγραφαν τα μηνύματα

Σε ένα από τα μηνύματα, στιγμιότυπα του οποίου εξασφάλισε το CBS Νέα Υόρκη, ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί στο συγκεκριμένο μήνυμα, φαίνεται να ζητά συγγνώμη από τη γυναίκα για «το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα». Παράλληλα, ανέφερε ότι η μνήμη του για όσα είχαν συμβεί δύο νύχτες νωρίτερα ήταν «κάπως θολή».

Ο ίδιος έγραψε ότι τόσο εκείνος όσο και ένας ακόμη άνδρας που βρισκόταν στο σημείο μετανιώνουν επειδή ήταν υπερβολικά μεθυσμένοι ώστε να «το σταματήσουν και να διώξουν τον κόσμο πριν ξεφύγει εντελώς».

Η γυναίκα, η οποία ήταν 20 ετών την περίοδο της καταγγελλόμενης επίθεσης και έκτοτε αποχώρησε από το Cornell, απάντησε ότι και η δική της μνήμη ήταν «πολύ θολή» και ότι όλοι τους ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το CBS, σε άλλο μήνυμα η γυναίκα έγραψε ότι «κανένα από τα σεξουαλικά πράγματα δεν ήταν παράνομο» και ανέφερε ότι της άρεσε να βρίσκεται μαζί του και με έναν ακόμη άνδρα. Αργότερα, φέρεται να πρότεινε να καπνίσουν ξανά μαζί, «αλλά να αφήσουμε έξω τα επιπλέον 5 δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη».

Η μήνυση της γυναίκας και οι επτά άνδρες

Σε αγωγή που κατέθεσε η γυναίκα νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζει ότι επτά άνδρες, οι Μάθιου Ίνγκαλς, Τζόναθαν Νιούελ, Ουίνστον Λι, Τζίλιο Λόπες, Ντιέγκο Σαράμπια, Σκοτ Νόρις και Σκοτ Κρετσμάρ, της επιτέθηκαν στο σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Τσι Φάι του Cornell, αφού είχε πάει εκεί σε κατάσταση μέθης αναζητώντας έναν φίλο της.

Δύο από τους φερόμενους ως δράστες αποβλήθηκαν στη συνέχεια από το πανεπιστήμιο μετά από εσωτερική έρευνα του Cornell. Οι άλλοι πέντε επέστρεψαν στις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο της Ivy League, αφού έγραψαν ένα δοκίμιο, παρακολούθησαν ένα σεμινάριο ή εξέτισαν σύντομη αναστολή.

Κανένας από τους επτά δεν συνελήφθη ούτε κατηγορήθηκε ποτέ ποινικά. Η αγανάκτηση για την αντιμετώπιση των ανδρών που κατονομάζονται στην αγωγή εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίησή της.

Γιατί επανήλθε η ποινική έρευνα

Τη Δευτέρα, ο Μάθιου Βαν Χάουτεν, εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Cornell, ανακοίνωσε ότι επανεκκίνησε την έρευνα που είχε παραμείνει ανενεργή.

Ο Βαν Χάουτεν δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη υπό το φως καταγγελιών που, όπως είπε, ήταν «δραματικά διαφορετικές» από εκείνες που είχαν γίνει αρχικά από την καταγγέλλουσα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την αρχική απόφαση του γραφείου του να μην προχωρήσει σε ποινικές διώξεις.

«Η ένορκη δήλωση της Τζέιν Ντο τον Νοέμβριο του 2024 δεν ανέφερε ότι ναρκώθηκε παρά τη θέλησή της ή ότι υπέστη ομαδικό βιασμό», ανέφερε ο Βαν Χάουτεν.

«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε τη συμμετοχή της στη χρήση ναρκωτικών και σε σεξουαλική δραστηριότητα ως εθελοντική, συνειδητή και συναινετική. Το γραφείο μου προφανώς δεν μπορούσε να βασίσει την απόφασή του τον Νοέμβριο του 2024 σε καταγγελίες μιας αστικής αγωγής που θα κατατίθετο σχεδόν δύο χρόνια αργότερα», πρόσθεσε.

Τα μηνύματα στο Snapchat

Το CBS υποστήριξε επίσης ότι έχει στην κατοχή του βίντεο με μηνύματα στο Snapchat που ανταλλάχθηκαν τη νύχτα της καταγγελλόμενης επίθεσης από αρκετά μέλη μιας ομάδας που ονομαζόταν «Chi Phi Actives».

Σε ένα από τα μηνύματα, το οποίο φέρεται να εστάλη ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας, αναφερόταν ότι υπήρχε «δωρεάν μ… πάνω».

Σύμφωνα με το CBS, αργότερα ένα μέλος της ομάδας έστειλε το μήνυμα «Είναι ακόμα ανοιχτό το μαγαζί;», με την απάντηση να είναι «Ναι».

Ο δικηγόρος Τόμας Τζιούφρα, ο οποίος εκπροσωπεί τη γυναίκα, επιβεβαίωσε στο CBS ότι η πελάτισσά του, η οποία αναφέρεται ως Τζέιν Ντο στα δικαστικά έγγραφα, αντάλλαξε μηνύματα με έναν από τους κατηγορούμενους μετά την καταγγελλόμενη επίθεση. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να είναι βέβαιος πως τα στιγμιότυπα των μηνυμάτων που είδε το CBS News ήταν αυθεντικά.

Σύμφωνα με το CBS, ο Τζιούφρα ανέφερε ότι η Ντο βρισκόταν σε κατάσταση άρνησης και ήταν τραυματισμένη μετά το περιστατικό, ενώ εκείνο το βράδυ είχε καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα ουσιών ώστε να μην είναι σε θέση να αντιδράσει και προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Όπως είπε, η γυναίκα αισθανόταν ότι δεν θα έπρεπε να υιοθετήσει επιθετικό τόνο απέναντι στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, εάν ήθελε να πάρει απαντήσεις.

Η κατάθεση της φοιτήτριας στην αστυνομία

Περισσότερες λεπτομέρειες που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα ο Βαν Χάουτεν περιλαμβάνουν περίληψη μιας «εξασέλιδης, μονόστηλης, δακτυλογραφημένης δήλωσης» που έδωσε η γυναίκα στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell, όταν κατήγγειλε την επίθεση τρεις εβδομάδες μετά την ημερομηνία κατά την οποία φέρεται να σημειώθηκε.

Στη δήλωσή της, η γυναίκα παραδέχεται ότι αρχικά ήταν πρόθυμη να κάνει σεξ με δύο από τα μέλη της Chi Phi, προτού εμφανιστούν οι υπόλοιποι και συμμετάσχουν. Υποστήριξε ότι της έδωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, μαριχουάνα και κεταμίνη, ότι τη «χαστούκισαν» πολλές φορές και ότι το «τηλέφωνό της βρισκόταν στην άλλη πλευρά του δωματίου και αισθανόταν ότι δεν υπήρχε τρόπος να διαφύγει από αυτό το δωμάτιο γεμάτο αρπακτικούς άνδρες της φοιτητικής αδελφότητας».

Δύο από τους κατηγορούμενους, ο Σκοτ Κρετσμάρ και ο Σκοτ Νόρις, αρνήθηκαν ότι είχαν εμπλοκή στην υπόθεση, είτε οι ίδιοι είτε μέσω των δικηγόρων τους, σε δηλώσεις τους στο ABC News.

Την Τρίτη, το TMZ μετέδωσε ότι ένας τρίτος κατηγορούμενος, ο Ντιέγκο Σαράμπια, απολύθηκε από τη δουλειά του στη Wells Fargo. Η τράπεζα δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.