Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση των «Cornell 7», των επτά μελών της αδελφότητας ΧΦ που κατηγορήθηκαν από φοιτήτρια για ομαδικό βιασμό, καθώς ο Μάθιου Ίνγκαλς, ένας από τους εμπλεκόμενους, υποστήριξε σε μήνυμά του προς τις πανεπιστημιακές αρχές ότι η καταγγέλλουσα τον είχε «σοδομίσει» ενώ ο ίδιος ήταν ανήμπορος. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα έκθεση του ABC News, τα έγγραφα δείχνουν ότι η αδελφότητα προσπάθησε να ελέγξει την αφήγηση γύρω από την υπόθεση, φοβούμενη ότι θα καταστρεφόταν η φήμη των εμπλεκομένων και της ίδιας της αδελφότητας, ενώ φέρεται να προσπάθησε να παρουσιάσει τη βραδιά ως «συναινετικό όργιο».

Ο Ίνγκαλς, μέλος της ΧΦ τον οποίο η καταγγέλλουσα κατονόμασε ως εκείνον που φέρεται να την προσκάλεσε στο σπίτι της αδελφότητας και να ξεκίνησε τα γεγονότα που ακολούθησαν, έστειλε τον Φεβρουάριο του 2025 ένα οργισμένο email στο γραφείο του Τίτλου IX του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Σε αυτό κατηγόρησε το πανεπιστήμιο για «διάκριση λόγω φύλου» και «παγίδευση», υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές δεν τον είχαν ενημερώσει για τα δικαιώματά του ως φερόμενο θύμα σεξουαλικής επίθεσης, όπως αναφέρει η nypost.

«Είχατε λάβει πληροφορίες ότι με σοδομίσε ενώ ήμουν ανήμπορος τον Νοέμβριο και ούτε μία φορά δεν σκεφτήκατε να με ενημερώσετε για τα δικαιώματά μου σύμφωνα με αυτές τις διαδικασίες ως επιζώντα αυτής της επίθεσης;», έγραψε ο Ίνγκαλς, σύμφωνα με το ABC News, το οποίο απέκτησε το συγκεκριμένο μήνυμα. «Το γεγονός και μόνο ότι έπρεπε να το επισημάνω εγώ τώρα, τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μου: ότι αυτή η διαδικασία διακατέχεται από διάκριση λόγω φύλου», πρόσθεσε.

Η καταγγελία της φοιτήτριας

Το email του Ίνγκαλς στάλθηκε τρεις μήνες αφότου η γυναίκα, η οποία αναφέρεται μόνο ως Τζέιν Ντόου στη σχετική αγωγή της, τον κατηγόρησε ότι την προσκάλεσε στο σπίτι της αδελφότητας και της παρείχε ναρκωτικά και αλκοόλ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, στη συνέχεια της πρότεινε να κάνουν σεξ οι τρεις τους, όμως η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, καθώς διαδοχικά μέλη της αδελφότητας έμπαιναν στο δωμάτιο και συμμετείχαν στη σεξουαλική επαφή.

Η Ντόου υποστήριξε ότι ήταν τόσο μεθυσμένη και υπό την επήρεια ουσιών ώστε δεν ήταν σε θέση να συναινέσει και χαρακτήρισε το περιστατικό βιασμό. Την ίδια εκδοχή είχε δώσει και στην αστυνομία του πανεπιστημίου το 2024, περίπου τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό που κατήγγειλε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας του Κορνέλ, ο Ίνγκαλς είχε επίσης καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και ναρκωτικών εκείνο το βράδυ. Σε δήλωση της Ντόου το 2024 περιγράφεται ότι εκείνος αποκοιμιόταν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της επαφής και στη συνέχεια ξυπνούσε και συμμετείχε ξανά στο περιστατικό.

Μετά τις καταγγελίες της Ντόου για βιασμό, ο Ίνγκαλς προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη δική του κατάσταση μέθης και επήρειας ουσιών, προκειμένου να υποστηρίξει ότι και ο ίδιος ήταν θύμα εκείνης της νύχτας, σύμφωνα με τα έγγραφα της πανεπιστημιακής έρευνας.

Η προσπάθεια της αδελφότητας να ελέγξει την αφήγηση

Μετά την καταγγελία της Ντόου στην αστυνομία, η αδελφότητα φέρεται να προσπάθησε να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαζόταν η υπόθεση. Ανώνυμος πληροφοριοδότης είπε στην αστυνομία του πανεπιστημίου ότι η ηγεσία της ΧΦ συγκάλεσε συνάντηση προκειμένου τα μέλη της να συμφωνήσουν στην εκδοχή τους για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με το ABC News, η εκδοχή αυτή περιλάμβανε την περιγραφή της βραδιάς με τη Ντόου ως «συναινετικού οργίου». «Η ΧΦ πραγματοποίησε ουσιαστικά μια συνάντηση για να βάλει όλους τους άνδρες στην ίδια γραμμή σχετικά με όσα συνέβησαν», δήλωσε φοιτητής στους ερευνητές του Κορνέλ. «Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι υπάρχουν ομαδικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση».

Η ίδια φοιτήτρια πρόσθεσε ότι τα μέλη της αδελφότητας φοβούνταν πως η νύχτα με τη Ντόου «θα ήταν κακή για την εικόνα τους».

Τα μέλη της ΧΦ που εξετάστηκαν από την αστυνομία του πανεπιστημίου, ωστόσο, υποστήριξαν ότι δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα για όσα φέρεται να συνέβησαν με τη Ντόου και επέμειναν ότι το θέμα απλώς συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας συνάντησής τους. «Δεν είχαμε συνάντηση ειδικά γι’ αυτό», δήλωσε ένα από τα μέλη. «Ήταν η εβδομαδιαία συνάντηση του κεφαλαίου μας. Συζητήσαμε μια σειρά από θέματα».

Τα μηνύματα μεταξύ του Ίνγκαλς και της ηγεσίας της αδελφότητας, ωστόσο, φέρεται να έδειχναν διαφορετική εικόνα. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που μίλησες με τη Ντόου;», έγραψε κάποια στιγμή ο πρόεδρος της ΧΦ στον Ίνγκαλς.

«Χθες… ποιο είναι το σχέδιο δράσης;», απάντησε ο Ίνγκαλς. «Να της τηλεφωνήσω; Δεν νομίζω ότι θα το είχε καταγγείλει».

Τα μηνύματα για «δωρεάν μ…»

Ο Ίνγκαλς ήταν επίσης μεταξύ των μελών της αδελφότητας που κατηγορήθηκαν ότι έστελναν μηνύματα σε ομαδική συνομιλία όλων των μελών, καλώντας και άλλους να συμμετάσχουν στη σεξουαλική επαφή με τη Ντόου. Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να κάλεσε τους φίλους του να «βγάλουν έξω το όργανό τους», αφού προηγουμένως κάποιος άλλος είχε γράψει ότι υπήρχε «δωρεάν μ…».

Η Ντόου υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε κατάσταση παραζάλης λόγω των ναρκωτικών και ότι, καθώς τα μέλη της αδελφότητας έμπαιναν διαδοχικά στο δωμάτιο για να κάνουν σεξ μαζί της, είχε πλέον καταστεί ανίκανη να αντισταθεί.

Μετά την καταγγελία της για βιασμό, η Εισαγγελία της κομητείας Τόμπκινς αποφάσισε να μην ασκήσει ποινική δίωξη, επικαλούμενη δήλωση που είχε υπογράψει η ίδια και στην οποία παραδεχόταν ότι είχε καταναλώσει εθελοντικά αλκοόλ και ναρκωτικά στην αρχή της βραδιάς. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, αυτό σήμαινε ότι έφερε νομική ευθύνη για τις αποφάσεις που ακολούθησαν.

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, από την πλευρά του, απέβαλε τον Ίνγκαλς και ακόμη ένα μέλος της αδελφότητας, τους οποίους εσωτερική έρευνα έκρινε υπεύθυνους για σεξουαλική επίθεση. Τα άλλα πέντε μέλη που περιλαμβάνονταν στην αγωγή της Ντόου αντιμετώπισαν αναστολή ή άλλες μικρότερης βαρύτητας κατηγορίες.

Και τα επτά μέλη της αδελφότητας έχουν αρνηθεί ότι βίασαν τη Ντόουυ, ενώ κανένας από τους επτά δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο ποινικό αδίκημα.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές επανεξετάζουν την υπόθεση μετά την αποκάλυψη των μηνυμάτων με τη φράση «δωρεάν μ…» που περιλαμβάνονται στην αγωγή της Ντόου.