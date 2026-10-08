Η «Τζέιν Ντόου», η γυναίκα που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό και κατέθεσε αγωγή εναντίον επτά φοιτητών του Κορνέλ, έχει δεχθεί σειρά απειλών για τη ζωή της από τότε που δημοσιοποίησε τις καταγγελίες της, μεταξύ των οποίων μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις με απειλές ότι θα «πυροβολήσουν διαφορετικούς ανθρώπους στην οικογένειά της» εάν δεν αποσύρει την αγωγή της.

Σε ένα από τα μηνύματα που εστάλησαν στο τηλέφωνό της, το οποίο αποκαλύπτει η nypost, και περιείχαν συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις αναφερόταν: «Θα ήθελες να δεις τα μυαλά του (…) μπροστά από τον (…);». Το μήνυμα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της «Post», συνέχιζε: «Αν ναι, μην αποσύρεις την υπόθεση. Αν νοιάζεσαι για την οικογένειά σου (…), απόσυρε την υπόθεση».

Ο αποστολέας υποστήριζε ότι είναι συγγενής του Τζόναθαν Νιούελ, ενός από τους επτά αδελφούς της αδελφότητας ΧΦ του Κορνέλ, τους οποίους η Τζέιν Ντόου κατονόμασε στην αγωγή που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, την κατηγορούσε ότι διαδίδει ψέματα για «κάτι που δεν έκανε» ο Νιούελ.

Δεν υπήρχε, ωστόσο, καμία ένδειξη ότι το συγκεκριμένο άτομο συνδέεται πράγματι συγγενικά με τον Νιούελ. Σε διαφορετικά μηνύματα, μάλιστα, αναφερόταν στον αποπεμφθέντα φοιτητή του Κορνέλ τόσο ως «αδελφό» όσο και ως «ξάδελφό» του.

Το απειλητικό τηλεφώνημα στην Τζέιν Ντόου

Οι απειλές περιλάμβαναν επίσης ένα τηλεφώνημα διάρκειας τριών λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου το ίδιο πρόσωπο ανέφερε το όνομα της Τζέιν Ντόου, διευθύνσεις και ανθρώπους που γνώριζε, ενώ την απειλούσε με βία.

«Γιοοοο. Γιο», ξεκίνησε το τηλεφώνημα. «Για να είμαι ειλικρινής, φίλε, μάλλον απλώς θα έρθω στο σπίτι σου και θα πυροβολήσω διαφορετικούς ανθρώπους στην οικογένειά σου. Δεν με νοιάζει πια. Τώρα με εξοργίζεις επειδή με αγνοείς».

«Γιατί να πεις ψέματα για το όνομα του αδελφού μου, του Τζόναθαν;» συνέχισε. «Γιατί να κατηγορήσεις τον αθώο αδελφό μου, τον Τζόναθαν; Αυτό είναι γ… άδικο, φίλε. Ο αδελφός μου ο Τζόναθαν, φίλε. Και τον κατηγόρησες για κάτι που δεν έκανε. Αθώος, αθώος άνθρωπος».

Στη συνέχεια, οι απειλές έγιναν ακόμη πιο συγκεκριμένες. «Μπορώ να σε ακούσω, μπορώ να ακούσω την αναπνοή σου», είπε ο άνδρας. «Αντί να μιλήσεις, απλώς κάθεσαι εκεί σιωπηλός. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια φυσιολογική ανθρώπινη συζήτηση;»

«Αν θέλεις να συνεχίσεις να με αγνοείς, φίλε, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα είσαι ασφαλής, αδελφέ, σοβαρά. Είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Έι, φίλε».

Το τηλεφώνημα ολοκληρώθηκε με ένα «Εεεεε;» και μια απειλή ότι θα «χτυπήσει άγρια» και θα «κάνει πράγματα» σε κάποιον που γνώριζε η Τζέιν Ντόου.

Ο ίδιος καλών φέρεται να απείλησε με παρόμοιο τρόπο και άλλα πρόσωπα από τον κύκλο της. Οι απειλές ήταν τόσο σοβαρές ώστε η Τζέιν Ντόου τις κατήγγειλε στην αστυνομία, η οποία έστειλε αστυνομικούς στο σπίτι της για να τις διερευνήσουν.

Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιουφρά, δήλωσε ότι αυτά ήταν μόνο δύο από τις πολλές απειλές που έχει δεχθεί από τότε που κατέθεσε την αγωγή της εναντίον των αδελφών της ΧΦ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία, οι εισαγγελείς και το πανεπιστήμιο του Κορνέλ διαχειρίστηκαν τις καταγγελίες της.

«Οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον στοιχειώδη ευπρέπεια; Είναι δειλό το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν έναν πολιτισμένο διάλογο», δήλωσε ο Τζιουφρά. «Υπάρχουν δικαστήρια και δικαστές για κάποιο λόγο, ώστε να μπορούμε να επιλύουμε τις διαφορές μας πολιτισμένα, χωρίς απειλές ότι κάποιος θα πάει στο σπίτι σου και θα δολοφονήσει την οικογένειά σου».

«Είναι καιρός να πέσουν οι τόνοι, γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται επικίνδυνα», πρόσθεσε.

Οι καταγγελίες για το περιστατικό στο Κορνέλ

Η Τζέιν Ντόου υποστήριξε ότι τον Οκτώβριο του 2024 της έδωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κεταμίνης σε αδελφότητα του Κορνέλ, αφού είχε συμφωνήσει να κάνει τρίο με τον Τζόναθαν Νιούελ και τον Μάθιου Ίνγκαλς. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα όταν ένας από τους δύο ανακοίνωσε σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας ότι υπήρχε «ελεύθερο μ…».

Η Τζέιν Ντόου υποστήριξε ότι στη συνέχεια διάφορα μέλη της αδελφότητας μπαινόβγαιναν στο δωμάτιο, όπου τη βίαζαν και έκαναν χρήση κεταμίνης από το σώμα της.

Αρχικά, η Τζέιν Ντόου είχε χαρακτηρίσει τη σεξουαλική επαφή συναινετική. Περίπου τρεις εβδομάδες αργότερα, ωστόσο, την κατήγγειλε ως βιασμό, αφού φίλοι της τής είπαν ότι συνειδητοποιούσε πως φέρεται να είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση.

Οι τοπικοί εισαγγελείς αποφάσισαν τότε να μην ασκήσουν διώξεις, επικαλούμενοι δήλωση της Τζέιν Ντόου στην αστυνομία ότι τα πρώτα ναρκωτικά και το αλκοόλ που είχε καταναλώσει εκείνο το βράδυ τα είχε πάρει με τη θέλησή της. Αυτό, σύμφωνα με την τότε τοποθέτηση, σήμαινε ότι βάσει της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης ήταν υπεύθυνη για ό,τι έκανε στη συνέχεια.

Ωστόσο, δύο από τους αδελφούς που κατηγόρησε, μεταξύ των οποίων και ο Νιούελ, κρίθηκαν υπεύθυνοι για σεξουαλική επίθεση από εσωτερική έρευνα του Κορνέλ και αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο.

Τον Σεπτέμβριο, η Τζέιν Ντόου κατέθεσε αγωγή εναντίον των επτά αδελφών και του Κορνέλ, αφού εξασφάλισε τα φερόμενα ως μηνύματα στα οποία γινόταν λόγος για «ελεύθερο μ…». Η αποκάλυψη των μηνυμάτων οδήγησε τους εισαγγελείς να ανοίξουν εκ νέου την υπόθεση.