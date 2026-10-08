Σε τροχιά σημαντικών εξοπλιστικών αποφάσεων βρίσκεται η Πορτογαλία, καθώς εξετάζει σοβαρά την πρόταση των ΗΠΑ για την αγορά των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών F-35. Στόχος της Λισαβόνας είναι η σταδιακή αντικατάσταση του γερασμένου στόλου των F-16, με τον Πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, Πάουλο Ράνζελ, να ξεκαθαρίζει πως η τελική επιλογή θα γίνει με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.



Οι δηλώσεις έγιναν αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε στη Λισαβόνα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Just touched down in Lisbon. By deepening our strategic defense relationship and launching the new U.S.-Portugal CEO Forum, we are turning economic diplomacy into economic opportunity through greater trade and investment. https://t.co/yqq9LygJfn — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Παρότι τα αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, η πορτογαλική κυβέρνηση αξιολογεί παράλληλα και άλλες εναλλακτικές επιλογές για τον εκσυγχρονισμό της αεροπορίας της.

Η Πορτογαλία δεν έχει προκηρύξει ακόμη επίσημο διαγωνισμό για την αντικατάσταση των 28 αναβαθμισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16M, αλλά ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος για μια συμφωνία που θα εμβάθυνε τις αμυντικές σχέσεις της Λισαβόνας είτε με Ευρωπαίους είτε με Αμερικανούς εταίρους.



«Το πορτογαλικό κράτος θα αποφασίζει πάντα σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον. Υπάρχει ένα σημείο που είναι επίσης σαφές: εξετάζουμε σοβαρά την πρόταση για τα F-35, όπως εξετάζουμε και άλλες», είπε ο Ράνζελ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση.



Το F-35 της Lockheed Martin, το οποίο θεωρείται ευρέως από τους αμυντικούς αναλυτές ως το επικρατέστερο φαβορί, αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από το Eurofighter Typhoon -το οποίο κατασκευάζεται από τις Airbus, BAE Systems (Βρετανία) και Leonardo (Ιταλία)- καθώς και από το Rafale της Dassault Aviation και το Gripen E της Saab, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.