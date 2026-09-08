Σε απέλαση δύο διπλωματών της Σερβίας προχωρά η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στον απόηχο της κηδείας του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι, η οποία πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικές τιμές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βοσνία και ευρύτερα στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας, Ελμέντιν Κονάκοβιτς, ανακοίνωσε ότι κηρύσσονται ανεπιθύμητα πρόσωπα ο Μίλαν Ντουλάνοβιτς, στρατιωτικός ακόλουθος της σερβικής πρεσβείας στο Σαράγεβο, και ο Ντάρκο Μαξίμοβιτς, σύμβουλος και εκπρόσωπος της σερβικής υπηρεσίας πληροφοριών BIA.

«Αποφάσισα να τους κηρύξω ανεπιθύμητα πρόσωπα», δήλωσε ο Κονάκοβιτς σε συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας το Βελιγράδι ότι με τον τρόπο που οργανώθηκε η κηδεία του Μλάντιτς «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές».

Η κηδεία που προκάλεσε οργή στη Βοσνία

Ο Ράτκο Μλάντιτς πέθανε στα τέλη Αυγούστου ενώ κρατούνταν στη Χάγη, όπου εξέτιε την ποινή που του είχε επιβληθεί για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στον πόλεμο της Βοσνίας.

Η κηδεία του στη σερβική πρωτεύουσα είχε χαρακτηριστικά εθνικού φόρου τιμής, με στρατιωτικές τιμές και παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Η εικόνα αυτή προκάλεσε οργή στη Βοσνία, καθώς ο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί από τη διεθνή δικαιοσύνη για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Η αντίδραση του Σαράγεβο δεν περιορίστηκε έτσι σε πολιτικές δηλώσεις, αλλά πήρε και διπλωματική διάσταση, με την απομάκρυνση δύο στελεχών της σερβικής πρεσβείας.

Η νέα ένταση επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη ευαίσθητες σχέσεις μεταξύ Βοσνίας και Σερβίας, σε μια περιοχή όπου η μνήμη των πολέμων της δεκαετίας του 1990 εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό παράγοντα πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.