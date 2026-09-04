Μια έγκυος υπάλληλος καταστήματος στην Καλιφόρνια αποφάσισε να μην αφήσει έναν επίδοξο κλέφτη να φύγει με ένα ογκώδες κλιματιστικό και τον καταδίωξε μέχρι το πάρκινγκ, όπου κατάφερε τελικά να πάρει πίσω τη συσκευή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου σε κατάστημα Ace Hardware στην Παλμντέιλ και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας, όπως αναφέρει η nypost.

Στο βίντεο φαίνεται ο ύποπτος να βγαίνει από το κατάστημα κρατώντας στον ώμο του ένα τεράστιο κουτί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα βρισκόταν μια μονάδα κλιματισμού, την οποία φέρεται να προσπάθησε να πάρει χωρίς να πληρώσει. Η υπάλληλος, η οποία ήταν έγκυος, δεν έμεινε αμέτοχη. Άρχισε να τον καταδιώκει και η «μάχη» συνεχίστηκε στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

Ο ύποπτος είχε φτάσει μέχρι ένα όχημα και προσπαθούσε να φορτώσει το μεγάλο κουτί στο αυτοκίνητο, όταν η υπάλληλος τον πρόλαβε. Άρπαξε τη συσκευασία και αρνήθηκε να την αφήσει.

Ακολούθησε ένα είδος διελκυστίνδας, με την εργαζόμενη τελικά να καταφέρνει να αποσπάσει το κλιματιστικό από τα χέρια του επίδοξου κλέφτη. Εκείνος δεν κατάφερε να φύγει με το εμπόρευμα.

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του βίντεο έρχεται αμέσως μετά: η υπάλληλος επιστρέφει στο κατάστημα κρατώντας μόνη της το τεράστιο κουτί στο ένα χέρι, σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα.

Όταν αργότερα ρωτήθηκε γιατί πήρε ένα τέτοιο ρίσκο, η ίδια φέρεται να απάντησε ότι «ενήργησε ενστικτωδώς».

Ο εργοδότης της, πάντως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η αντιμετώπιση των κλοπών δεν αποτελεί υποχρέωση των εργαζομένων και ότι κανείς δεν περιμένει από το προσωπικό να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο. «Δεν ενθαρρύνουμε ούτε ζητάμε από τους υπαλλήλους μας να κυνηγούν κλέφτες, πόσο μάλλον να διακινδυνεύουν τη ζωή τους», ανέφερε ο διευθυντής σε δήλωσή του.

Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε το θάρρος της συγκεκριμένης εργαζόμενης.

«Από την άλλη πλευρά, αυτή η γυναίκα αξίζει ένα μετάλλιο για το θάρρος και την τόλμη της», πρόσθεσε.

Παραμένει άγνωστο τι συνέβη τελικά με το άτομο που φέρεται να προσπάθησε να κλέψει το κλιματιστικό και αν κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο.