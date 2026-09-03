Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι αρχές στην Καλιφόρνια, μετά τον θάνατο ενός νεογέννητου κοριτσιού, με τη 14χρονη μητέρα του να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η ανήλικη είχε μείνει έγκυος από τον ίδιο της τον πατέρα όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Η Εισαγγελία της κομητείας Μοντερέι διευκρίνισε ότι, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν εξασφαλίσει ένταλμα για τη σύλληψη της 14χρονης σε σχέση με τον θάνατο του παιδιού της, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον της.

Όπως εξήγησε σε ανακοίνωσή της, οι αστυνομικές αρχές εξασφάλισαν το λεγόμενο ένταλμα «Ramey», το οποίο εκδίδεται από δικαστή όταν κρίνεται ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν τη σύλληψη ενός προσώπου.

Η Εισαγγελία, ωστόσο, επισήμανε ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση μαζί της πριν από την έκδοση του συγκεκριμένου εντάλματος και ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα απαγγείλει κατηγορίες στην ανήλικη.

Αντίθετα, επίσημες κατηγορίες έχουν ήδη απαγγελθεί στον Σέρχιο Γκάλβες Πέρες, πατέρα της 14χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι και ο πατέρας του παιδιού που γέννησε η ανήλικη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Πέρες άφησε έγκυο την κόρη του όταν εκείνη ήταν μόλις 13 ετών.

Η Εισαγγελία κατέστησε σαφές ότι αντιμετωπίζει τη 14χρονη ως θύμα της φερόμενης κακοποίησης από τον πατέρα της, επισημαίνοντας ότι παιδιά που έχουν υποστεί τέτοιου είδους κακοποίηση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναζητήσουν βοήθεια χωρίς τη συνδρομή άλλων.

«Η ευθύνη για τη μεταφορά ενός παιδιού σε ασφαλές περιβάλλον δεν βαραίνει το ίδιο το παιδί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Εισαγγελία.

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το νεαρό κορίτσι είναι ασφαλές και έχει πρόσβαση στην υποστήριξη και στις υπηρεσίες που χρειάζεται. Εάν εντοπιστεί, οι αρμόδιοι της Εισαγγελίας για την υποστήριξη θυμάτων και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες είναι έτοιμοι να τη βοηθήσουν, να τη φέρουν σε επαφή με τις κατάλληλες δομές και να διασφαλίσουν ότι θα λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται. Είτε είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να ζητήσει βοήθεια είτε όχι, θέλουμε να γνωρίζει ότι υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια και ότι η υπηρεσία μας και οι συνεργαζόμενοι φορείς της κοινότητας είναι έτοιμοι να τη στηρίξουν όταν μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Το βρέφος βρέθηκε νεκρό στην άκρη δρόμου

Το νεογέννητο κορίτσι, στο οποίο οι αρχές αναφέρονται ως «Μωρό Ανχελίτα», βρέθηκε νεκρό στην άκρη δρόμου την 1η Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Σέρχιο Γκάλβες Πέρες φέρεται να είχε αφήσει έγκυο την κόρη του όταν εκείνη ήταν 13 ετών.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχει ήδη συλληφθεί η σύζυγος του Πέρες, Οφέλια Γκαρσία Ορτέγκα. Οι αρχές οδηγήθηκαν σε εκείνη αφού συνέδεσαν με την οικογένεια ένα όχημα που σχετίζεται με την υπόθεση.

Η Εισαγγελία γνωστοποίησε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης κατηγοριών σε βάρος της Ορτέγκα, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι αυτές «δεν σχετίζονται με τον θάνατο του βρέφους και δεν σχετίζονται με τη σεξουαλική επίθεση που φέρεται να διέπραξε» ο Πέρες.