«Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός», λέει η παροιμία, και αυτό επιβεβαιώθηκε σε γάμο στις Φιλιππίνες, καθώς το μυστήριο τελέστηκε σε εκκλησία που είχε πλημμυρίσει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Λέιαν Λιέζα Γκαλάνγκ είχε κανονίσει να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Γκίλμπερτ Τσίκο, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκόνοι των Φιλιππίνων.

Ωστόσο, ο ναός πλημμύρισε και οι υπεύθυνοι ζήτησαν να αναβληθεί ο γάμος, με το ζευγάρι να διαφωνεί και να επιμένει να επισημοποιήσει την ένωσή του, ακόμη και μέσα στο νερό.

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ασυνήθιστο σκηνικό. Τα στασίδια ήταν άδεια, παντού υπήρχαν πλαστικά λουλούδια και μια ντουζίνα άνθρωποι έβλεπαν το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους, με τον γάμο να γίνεται κανονικά.

Ο φωτογράφος Μίκο Ρέι Αλφόνσο, που πλήρωσε το ζευγάρι για να απαθανατίσει την όμορφη στιγμή, είπε στη Daily Mail: «Η ενορία τους είχε συμβουλεύσει να αναβάλουν τον γάμο λόγω της ανόδου των νερών της πλημμύρας. Ήταν δική τους απόφαση να προχωρήσουν. Επειδή ήθελαν να το πραγματοποιήσουν, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να γίνει η μέρα ξεχωριστή», συμπλήρωσε. «Αγαπιούνται. Τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει την ένωσή τους».