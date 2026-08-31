Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Ρωσία και το Ισραήλ διέδωσαν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας που προκάλεσε τον περασμένο μήνα τη συρροή μεταναστών στη Θέουτα, πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή του Μαρόκου.

Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες πέρασαν ατάκτως από το Μαρόκο μέσα στον μικρό ισπανικό θύλακα στις 30 και 31 Ιουλίου, προκαλώντας ανησυχία σ’ ολόκληρο τον ευρωπαϊκό συνασπισμό. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη απόπειρά τους αυτή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Θέουτα.

Κόμματα της ισπανικής αντιπολίτευσης και μερικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησαν το Ραμπάτ ότι επέτρεψε εσκεμμένα τις μαζικές διελεύσεις, μια κατηγορία που το Μαρόκο αρνείται.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά δηλώσεις και εικασίες σχετικά με συμμετοχή των μαροκινών αρχών», δήλωσε ο Σάντσεθ μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

Βίντεο στο Instagram, το TikTok και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέδωσαν παραπλανητικούς ισχυρισμούς ότι μετανάστες που θα έφθαναν στη Θέουτα από τη θάλασσα θα μπορούσαν να παραμείνουν στην Ισπανία, ενθαρρύνοντας έτσι χιλιάδες ανθρώπους να αποπειραθούν τη διέλευση, έχουν δηλώσει ισπανικές αρχές.

Ο Σάντσεθ δήλωσε πως έρευνα της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, της EEAS, έδειξε ότι ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα βρίσκονταν πίσω από τη διάδοση αυτής της παραπληροφόρησης, σε συνεργασία με ακροδεξιά δίκτυα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι σαφές ότι οι δύο χώρες χρησιμοποίησαν την κρίση για να επικρίνουν τη Μαδρίτη επειδή δεν είναι ικανοποιημένες με τη θέση της στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία που έχει αναφορικά με την ανάμιξή τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ισπανία και η EEAS δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι η ισπανική κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει επιπλέον 168 εκατομμύρα ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ του θύλακα, επιπλέον των 180 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε τη περασμενη εβδομάδα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες ανάκαμψης.