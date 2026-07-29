Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε αυτή τη φορά να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δύο ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επιλογή αυτή αποτέλεσε εξαίρεση για έναν πρόεδρο που έχει συνηθίσει να προβάλλει τις συναντήσεις του στο Οβάλ Γραφείο, επιτρέποντας σε φωτογράφους και δημοσιογράφους να καταγράφουν κάθε στιγμή.

Αντί να προβάλει ο ίδιος τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε τους δύο ηγέτες να παρουσιάσουν δημόσια το περιεχόμενο των επαφών τους. Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζονταν τον συμβολισμό μιας επίσκεψης στο Οβάλ Γραφείο, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα της στενής συνεργασίας τους με τον Αμερικανό πρόεδρο και να ενδυναμώσουν την πολιτική τους θέση στο εσωτερικό των χωρών τους, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου μετά τη συνάντηση

Σε ανακοίνωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εξαιρετική», υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για μια συνομιλία «πλήρους συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης», με κοινό στόχο να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά και την προώθηση άλλων κοινών επιδιώξεων.

«Ήταν μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχα ποτέ με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον φίλο μας Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζελένσκι: Συζητήσαμε για τους Patriot και τη διπλωματία

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι η περίπου μίας ώρας συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο επικεντρώθηκε στην επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να τηρεί προηγούμενη δέσμευσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει αναχαιτιστικά βλήματα για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Ωστόσο, καθώς η παραγωγή αυτών των συστημάτων απαιτεί μήνες ή και χρόνια, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να επιδιώκει επιπλέον αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

«Συζητήσαμε για τις άδειες παραγωγής των αναχαιτιστικών Patriot και αρκετές ακόμη ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία, είναι σημαντικό να επανενεργοποιηθεί η διπλωματική διαδικασία», δήλωσε.

Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν συνδέονται όλο και περισσότερο

Οι επισκέψεις των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον ανέδειξαν, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, πόσο στενά έχει συνδεθεί πλέον η πολιτική τύχη του Ντόναλντ Τραμπ με τις εξελίξεις στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα.

Η ουκρανική επίθεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε ιρανικό φορτηγό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα προκάλεσε νέες ανησυχίες ότι οι δύο συγκρούσεις εξελίσσονται σταδιακά σε μια ευρύτερη διεθνή κρίση. Η Ρωσία χρησιμοποιεί ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο εξάγει πλέον χαμηλού κόστους συστήματα αντιμετώπισης drones προς χώρες του Κόλπου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η απόφασή του να συνταχθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πόλεμο κατά του Ιράν έχει περιορίσει τη δυνατότητά του να οδηγήσει την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και νυν ανώτερος διευθυντής του Eurasia Center του Atlantic Council, Τζον Ε. Χερμπστ, εκτίμησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιδεινώσει τις προοπτικές του κόμματός του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, σημειώνοντας ότι «του Τραμπ δεν του αρέσει να δέχεται πιέσεις, αλλά δέχεται και υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει».

Η έβδομη επίσκεψη Νετανιάχου και τα Στενά του Ορμούζ

Το ταξίδι αυτό ήταν το έβδομο που πραγματοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη ήταν ώριμη για αλλαγή καθεστώτος και είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι μια κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση θα μπορούσε να το πετύχει.

Πέντε μήνες αργότερα, το Ιράν έχει βιώσει τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του και συνεχείς αεροπορικές επιδρομές από τις αμερικανικές δυνάμεις. Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ισχυρών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίοι δεν δείχνουν διάθεση να ανταποκριθούν στα αιτήματα του Αμερικανού προέδρου για το άνοιγμά τους.

Οι συγκρούσεις έχουν προσωρινά περιοριστεί, εν μέρει επειδή οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τα ήδη μειωμένα αποθέματα αναχαιτιστικών Patriot και άλλων πυρομαχικών αεράμυνας που διαθέτει το Πεντάγωνο στη Μέση Ανατολή.

Η αμερικανική κοινή γνώμη στρέφεται κατά του πολέμου

Ο πόλεμος παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πολλοί Αμερικανοί δηλώνουν ότι δεν κατανοούν τον σκοπό της αμερικανικής εμπλοκής στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο. Παράλληλα, έρευνα των CBS News/YouGov έδειξε ότι το 76% θεωρεί πως η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε πολύ δυσκολότερη υπόθεση απ’ ό,τι ανέμενε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τα δύο τρίτα των πολιτών πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο.

Οι αιχμές Τραμπ για τον Νετανιάχου

Σε συνέντευξή του στο «Fox & Friends», ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τις πληροφορίες ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα του παρουσίαζε νέα στοιχεία σχετικά με αυξημένη δραστηριότητα στο όρος Pickaxe, το οποίο θεωρείται ύποπτη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Ο Μπίμπι μου το λέει επειδή θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Καταστρέψαμε τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις και θα χρειαστεί να καταστρέψουμε και το Pickaxe αν δεν υπάρξει συμφωνία».

Την Τρίτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εισήλθε στον Λευκό Οίκο από πλαϊνή είσοδο. Στο Οβάλ Γραφείο τον συνόδευσαν ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Έζρα.

Η αλλαγή στάσης απέναντι στον Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε αυτή τη φορά φορώντας μαύρο σακάκι, σε αντίθεση με προηγούμενη επίσκεψή του, όταν είχε δεχθεί επικρίσεις από συντηρητικό δημοσιογράφο επειδή φορούσε στρατιωτική περιβολή.

Στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δείξει διάθεση να πιέσει δημόσια τον Ουκρανό πρόεδρο, ιδιαίτερα σε μια επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο στις αρχές του προηγούμενου έτους, όταν του είχε ζητήσει να αποχωρήσει. Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ο Ζελένσκι έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και διατηρεί τη δυναμική του.

Η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Μακέιν, Έβελιν Φάρκας, εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα περιμένει να διαπιστώσει πόσο θα διαρκέσει αυτή η στάση του Αμερικανού προέδρου, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι γνωστός για τη συνέπειά του σε αυτού του είδους τις διαπραγματεύσεις».

Η επίσημη ενημέρωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε σε μια σύντομη ανακοίνωση για τις δύο συναντήσεις. Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε μέσω του X ότι «και οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και παραγωγικές».

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε και σε άλλες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων η μετάβασή του στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό για την εκφώνηση επικήδειου λόγου προς τιμήν του γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών από τη Νότια Καρολίνα, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

«Δεν υπήρξε ποτέ πόλεμος που να μη του άρεσε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον γερουσιαστή.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάθονταν σε κοντινή απόσταση, παρακολουθώντας με προσοχή.