Με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας διεξάγεται το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σχεδόν τρεις μήνες μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που είχε οδηγήσει στη βίαιη διακοπή της αρχικής διοργάνωσης τον Απρίλιο.

Η φετινή εκδήλωση φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria της Ουάσινγκτον, αντί του ιστορικού Washington Hilton, όπου πραγματοποιούνταν επί δεκαετίες. Οι διοργανωτές επέλεξαν έναν μικρότερο και αυστηρά ελεγχόμενο χώρο, μειώνοντας τους προσκεκλημένους από περίπου 2.600 σε περίπου 700 άτομα. Παράλληλα, καταργήθηκαν το παραδοσιακό κόκκινο χαλί και οι δεξιώσεις πριν από το δείπνο, σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στην ασφάλεια και όχι στον εορταστικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Η πρόσβαση των καλεσμένων γίνεται αποκλειστικά από μία είσοδο, με αλλεπάλληλους ελέγχους ασφαλείας. Όλοι οι συμμετέχοντες διαθέτουν ηλεκτρονικό εισιτήριο με μοναδικό κωδικό QR, υποβάλλονται σε διπλή εξακρίβωση στοιχείων, ενώ περνούν από ανιχνευτές, ελέγχους ταυτότητας, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης και ισχυρή παρουσία ενόπλων αστυνομικών και πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας.

Απούσα από την εκδήλωση είναι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, όπως και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

“And we are grateful to have President Trump here tonight taking part in this tradition that recognizes the essential role of a free press in our democracy. Thank you, President Trump.”



Incoming White House Correspondents' Association President @JacquiHeinrich delivers remarks… pic.twitter.com/eBI3niAxPr — Fox News (@FoxNews) July 25, 2026

Η πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, Γουέιτζια Τζιανγκ (Weijia Jiang), άνοιξε τη βραδιά με το μήνυμα «Ας το δοκιμάσουμε ξανά», τονίζοντας ότι η δημοσιογραφική κοινότητα δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από πράξεις βίας. «Επιστρέψαμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια επίθεση να έχει τον τελευταίο λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

President Trump Delivers Remarks, Jul. 24, 2026 https://t.co/CXK4oFqBVi — The White House (@WhiteHouse) July 25, 2026

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα, ανοίγοντας την ομιλία του με τη φράση «The show must go on» («Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί»), αναφερόμενος στην επίθεση του Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε στην αίθουσα και κατά την απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων, μεταξύ των οποίων και διακρίσεις σε δημοσιογράφους που είχαν δημοσιεύσει επικριτικά ρεπορτάζ για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσης δύο ειδικές τιμητικές διακρίσεις: στον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας Βίκτορ Γκονζάλες, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά κατά την επίθεση του Απριλίου, καθώς και στο προσωπικό του Washington Hilton για τον ρόλο του στην ασφαλή εκκένωση του ξενοδοχείου εκείνο το βράδυ.

NEW: President Trump shakes the hand of Secret Service Officer Victor Gonzales, who took down the alleged gunman at April's WHCA Dinner.



Gonzales received the White House Correspondents' Association's President's Award for Exceptional Service for his role in thwarting the… pic.twitter.com/TwElNAl1MH — Fox News (@FoxNews) July 25, 2026

Πριν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιογράφοι της Wall Street Journal βραβεύτηκαν για την ερευνητική τους εργασία σχετικά με επιστολή που φέρεται να είχε αποστείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τζέφρι Έπσταϊν με αφορμή τα 50ά γενέθλιά του, ένα δημοσίευμα που προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ομιλία του Τραμπ

Με αρκετές δόσεις χιούμορ ξεκίνησε την ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αστειεύτηκε τόσο με τη διοργάνωση όσο και με μέλη της κυβέρνησής του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε αρχικά στις βραβεύσεις της βραδιάς, λέγοντας χαριτολογώντας: «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Αλλά δεν ήταν εύκολη βραδιά. Τόσα πολλά βραβεία. Έχω κι εγώ λόγο για το ποιος τα παίρνει;»

Στη συνέχεια μίλησε για το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση, υπενθυμίζοντας ότι είχε αναλάβει την κατασκευή του. «Είναι υπέροχο που επιστρέφω σε ένα μέρος που γνωρίζω πολύ καλά, γιατί το έχτισα εγώ», είπε, πριν συγκρίνει το κόστος του έργου με εκείνο της ανακατασκευής του κτιρίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

"Everyone's looking really good tonight. And I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vests, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier."



President Trump gets a laugh at the WHCA Dinner after claiming… pic.twitter.com/iun1N7lnvr — Fox News (@FoxNews) July 25, 2026

«Και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό, γιατί το κατασκεύασα με κόστος κατά 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια μικρότερο από αυτό του κτιρίου της Federal Reserve, το οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι πολύ μικρότερο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στη φετινή διοργάνωση μετά την επίθεση του Απριλίου, ο Τραμπ προκάλεσε γέλια στην αίθουσα σχολιάζοντας την εμφάνιση των καλεσμένων.

«Όλοι δείχνετε πραγματικά υπέροχοι απόψε. Και ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο να βρείτε παπούτσια που να ταιριάζουν με τα αλεξίσφαιρα γιλέκα σας, τα οποία πολλοί δεν ήθελαν να φορέσουν, γιατί προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να φαίνονται δέκα κιλά βαρύτεροι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αστειευτεί και με τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, κάνοντας αναφορά στις κατά καιρούς ιδιόρρυθμες ιστορίες που τον έχουν συνοδεύσει.

«Θέλω να ξέρετε όλοι ότι ο Μπόμπι Κένεντι, που βρίσκεται εδώ απόψε, πάτησε με το αυτοκίνητό του μια αγελάδα», είπε, συνεχίζοντας: «Την τεμάχισε και την έφερε εδώ για να τη φάτε απόψε. Είναι λοιπόν πολύ φρέσκια.»

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο σκέλος της ομιλίας του με ακόμη ένα χιουμοριστικό σχόλιο, λέγοντας: «Ο Μπόμπι πρότεινε επίσης ως ορεκτικό το αγαπημένο του κομμάτι από αρσενικό ρακούν που βρέθηκε νεκρό στον δρόμο. Εκεί όμως τραβήξαμε τη γραμμή.»