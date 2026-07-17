Αποτροπιασμό προκαλεί στη Βρετανία ένα βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει έναν ταχυδρόμο της Royal Mail να επιτίθεται με απίστευτη αγριότητα σε ένα ανυπεράσπιστο, τυφλό σκυλάκι. Το άτυχο ζώο, η Έθελ, ηλικίας 11 ετών, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της λόγω οργανικής ανεπάρκειας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της στο Άλσμπερι.



Η ιδιοκτήτρια του σκύλου, η 40χρονη Ίβ Λιούις, αποκάλυψε ότι ο διανομέας αρχικά αρνήθηκε την επίθεση. Ωστόσο, το υλικό από το έξυπνο κουδούνι της εισόδου ήταν καταπέλτης, δείχνοντάς τον να κλωτσάει το ζώο δευτερόλεπτα αφού παρέδωσε ένα δέμα.



«Ο οδηγός απομακρυνόταν και παρόλα αυτά γύρισε πίσω για να την κλωτσήσει. Την κλώτσησε με τη μύτη του παπουτσιού λες και ήταν μπάλα ποδοσφαίρου. Εκτοξεύτηκε στον αέρα, χτύπησε στο έδαφος και κυλίστηκε τρεις φορές», δήλωσε σοκαρισμένη η Λιούις.

Η τραγική κατάληξη και η απόφαση για ευθανασία

Η Έθελ, που ήταν εν μέρει τυφλή και είχε μόνο ένα δόντι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική, όπου διαπιστώθηκε εσωτερική αιμοραγία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το σκυλάκι υπέστη μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη από το σφοδρό χτύπημα.



Η ιδιοκτήτρια αναγκάστηκε να πάρει τη σκληρή απόφαση για ευθανασία. «Είμαι ρακένδυτη και εξοργισμένη. Δεν θέλω να συμβεί αυτό σε κανέναν άλλον», πρόσθεσε η Λιούις.

Η επίσημη αντίδραση της Royal Mail και η έρευνα

Η Royal Mail ανακοίνωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα τον ταχυδρόμο, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια, ενώ δεσμεύτηκε να καλύψει όλα τα κτηνιατρικά έξοδα.



«Αντιμετωπίζουμε το θέμα πολύ σοβαρά. Είδαμε το υλικό και ξεκινήσαμε πλήρη έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.



Παράλληλα, η αστυνομία της περιοχής Thames Valley διεξάγει επίσημη έρευνα για παραβάσεις που αφορούν την ευζωία των ζώων και την πρόκληση εγκληματικής φθοράς, σύμφωνα με την Daily Mail.